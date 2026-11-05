[Ảnh] Hối hả hoàn thiện 'lá chắn' kè biển Cửa Đại trước đợt mưa lũ mới

Tuyến kè biển Cửa Đại-An Bàng đang dần hoàn thiện.

Toàn cảnh bờ biển Hội An (đoạn qua phường Hội An Đông và phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) nhìn từ trên cao, nơi tuyến kè bờ kiên cố và hệ thống đê ngầm đã thành hình rõ nét sau khi được đầu tư tổng nguồn lực gần 1.200 tỷ đồng.

Tranh thủ từng giờ thời tiết tạnh ráo trước đợt mưa lũ mới, các kỹ sư, công nhân của nhà thầu nỗ lực thi công dọc tuyến kè dài gần 2km.

Đội ngũ kỹ sư giám sát và chỉ huy công trường kiểm tra nghiêm ngặt từng thông số kỹ thuật tại các khớp nối bê tông khóa dầm, bảo đảm công trình chịu được áp lực sóng lớn trong mùa mưa bão năm nay.

Máy xúc và nhân công phối hợp gia cố phần vai kè.

Không chỉ cản sóng biển xâm thực đất liền, bức tường chắn và mặt đường đỉnh kè đang dần hoàn thiện còn thực hiện nhiệm vụ thứ hai: Ngăn lớp cát biển bị sóng đánh tràn sâu vào mặt đường dân sinh mỗi mùa biển động.

Một mũi thi công tập trung san gạt, hoàn thiện phần khuôn đường trên đỉnh kè rộng 5m.

Cận cảnh các cấu kiện bê-tông đúc sẵn lắp ghép trên bề mặt mái kè, tạo kết cấu vững chắc để triệt tiêu lực va đập của sóng dữ và giữ cát tại bờ biển Hội An.

Nhờ sự kết hợp đồng bộ giữa đê ngầm giảm sóng ngoài khơi và tuyến kè kiên cố trong bờ cùng giải pháp bơm cát nuôi bãi, dải cát vàng rộng hàng chục mét tại bãi tắm Cửa Đại đã dần phục hồi, xóa đi hình ảnh tan hoang, sạt lở hàm ếch của những năm trước.

Từng có thời điểm đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ" khỏi bản đồ du lịch do sóng biển xâm thực khoét sâu vào đất liền, bờ biển Cửa Đại-An Bàng (thành phố Đà Nẵng) nay đã hồi sinh ngoạn mục với những hàng bậc thang bê-tông mái kè kiên cố chạy dọc dải cát vàng phẳng lặng và mặt biển xanh trong.

Một dải bờ cát thoai thoải rộng gần trăm mét đã được tái tạo ngay phía trước chân kè, trả lại làn nước êm ả và không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho bãi biển từng lọt top đẹp nhất châu Á.

Dù đang trong những ngày đầu tháng 11, thời điểm chuẩn bị bước vào các đợt mưa lạnh và biển động cuối năm, nhiều du khách nước ngoài vẫn vô cùng thích thú khi được thong thả tắm biển, đọc sách và tận hưởng nắng ấm ngay bên thềm tuyến kè mới.

Nhờ "lá chắn" kè biển giữ cát, hàng dừa xanh rì rào - nét đặc trưng của biển Hội An - đã được bảo vệ an toàn, tạo không gian trong lành cho du khách nghỉ ngơi, thư giãn.

Người dân và du khách thư thái tản bộ trên tuyến đường ven biển sạch đẹp dọc theo bờ kè mới - minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á.

Người dân sinh sống ven biển phường Hội An Đông và Hội An Tây những ngày này rất phấn khởi, dõi theo từng mét kè đang dần hoàn thiện. Công trình sẽ giúp bảo vệ trực tiếp khoảng 3,2 km² đất và hơn 1.300 hộ dân khỏi nỗi ám ảnh xâm thực mỗi mùa mưa lũ.