Chuyện về già làng Tây Nguyên chặt bỏ vườn cây để tìm hài cốt liệt sĩ

“Chặt bỏ vườn điều nhưng tôi cảm thấy rất vui”

Hơn một tháng qua, trong khuôn viên vườn điều rộng gần 2ha của già làng Siu Pích (SN 1956, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) luôn rộn ràng tiếng nói cười, trò chuyện của lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đông đảo người dân địa phương. Giữa vườn điều, nhiều khoảng đất đã được đào bới, dọn dẹp sạch sẽ nhằm phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh là những cây điều đang cho thu hoạch được chặt bỏ theo nguyện vọng của chính già Siu Pích.

Già làng Siu Pích đến thăm lực lượng chức năng đang tiến hành công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên chính vườn rẫy của gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi, già Siu Pích cho biết, vào tháng 11/1975, già nhập ngũ rồi tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam. Đến năm 1990, sau khi trở về với cuộc sống đời thường, già cùng con cháu khai hoang gần 2ha đất rẫy trồng điều, mì, cây ăn trái để ổn định cuộc sống gia đình. Trong quá trình làm rẫy, già nhiều lần phát hiện những dấu tích cũ như mảnh tăng, võng bộ đội nằm dưới lớp đất nghi là nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ.

Thời gian gần đây, khi biết tin chính quyền địa phương phát động cung cấp thông tin về nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ, già đã chủ động báo tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh. Điều đáng chú ý là già không chỉ hỗ trợ bằng những thông tin mình biết. Để tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm, già đã sẵn sàng nhường đất sản xuất, tự tay chặt bỏ những cây điều đang sinh trưởng trên khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Những lúc rảnh, già lại ra thăm, hỏi han và trò chuyện với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Giữa cái nắng, cái gió của vùng biên, người cựu chiến binh già dõi theo từng công việc của lớp người lính hôm nay. Già hiểu rằng, sau mỗi nhát cuốc, mỗi lần đào tìm là hy vọng đưa thêm một người đồng đội trở về.

Già Siu Pích tự tay chặt bỏ những cây điều để hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

“Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam, tôi chứng kiến được sự khốc liệt của chiến tranh và nỗi đau khi đồng đội của mình ngã xuống. Nỗi đau ấy càng nhân lên khi chính những đồng chí, đồng đội vẫn còn nằm lạnh lẽo dưới những tấc đất kia, chưa thể trở về với gia đình, với quê hương. Chính vì vậy, khi biết lực lượng chức năng trở lại vùng biên giới này để tìm hài cốt liệt sĩ, tôi đã trình báo ngay. Tự tay chặt đi vườn cây, là sinh kế của gia đình nhưng bản thân cảm thấy rất vui. Vui vì những đồng đội ngã xuống đã được tìm thấy, vui vì đồng chí của mình hy sinh sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình”, già làng Siu Pích chia sẻ.

Đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ trong vườn điều

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, Chính trị viên Đội K52 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, từ nguồn tin do già làng Siu Pích cung cấp, từ ngày 5/10 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1, Đội K52 đã quy tập tổng cộng 19 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như xương, răng, tăng, võng của bộ đội trong khu vực rẫy điều của gia đình già. Đặc biệt, trong số này có một hài cốt kèm tấm bia ghi tên liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì (hy sinh ngày 18/5/1970).

“Đây là thông tin có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân của liệt sĩ. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm của 19 hài cốt theo quy định để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ”, Thượng tá Hoàng Viết Ngọc cho hay.

Già Siu Pích cùng cán bộ, chiến sĩ quy tập một hài cốt liệt sĩ trong khu vườn gia đình.

Nói về nghĩa cử cao đẹp của già Siu Pích, ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom cho biết, với người nông dân nơi đây, cây điều là thành quả của nhiều năm chăm sóc, gắn liền với thu nhập và cuộc sống gia đình. Việc chặt bỏ cây trồng đồng nghĩa với chấp nhận thiệt thòi về kinh tế.

“Hành động chặt cây điều, nhường đất của già làng Siu Pích không chỉ góp phần tạo điều kiện cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thể hiện một nghĩa cử đáng trân trọng trong hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc”, ông Trần Ngọc Phận nói.

Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong mảnh vườn của già làng Siu Pích.

Thời gian qua, những già làng, trưởng bản, những người lớn tuổi hay quần chúng nhân dân đã cung cấp một lượng thông tin rất quý trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm những gì tốt nhất để sớm đưa những liệt sĩ về với nhân dân, về với đất mẹ nhằm thể hiện sự biết ơn đối với các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để mang lại độc lập, tự do cho đất nước”, ông Trần Ngọc Phận cho hay.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tiến hành khai quật những hài cốt liệt sĩ trong khu vườn điều của già Pich Siu.

Là người từng trải qua chiến tranh, già Siu Pích hiểu rằng, phía sau mỗi liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc đời đã hy sinh và một gia đình có thể vẫn đang mong ngóng tin người thân. Vì vậy, già mong công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai để có thể đưa thêm những người lính trở về.

“Với tôi, tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn dù chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ. Một vườn cây có thể gây dựng lại, nhưng việc tìm kiếm những người đã hy sinh luôn cần được tiếp nối. Nếu biết thông tin về liệt sĩ chưa tìm được thân nhân, hãy chia sẻ để những manh mối quý giá có thể đến với các gia đình đang mong chờ ngày đoàn tụ”, già Siu Pích nhắn nhủ khi chia tay chúng tôi.