Không thể chậm thêm nữa

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát các dự án kè sông Cà Ty. (Ảnh: T.HẢI)

Thông tin sắp di dời các hộ dân và khởi công xây kè được lan tỏa trong sự vui mừng của dư luận địa phương, bởi sau bao nhiêu năm chờ đợi, thời khắc quyết định của công trình dự án Kè sông Cà Ty, để xóa bỏ khu nhà chồ cũng đã tới.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, dự án Kè sông Cà Ty có tổng mức đầu tư 486 tỷ đồng; tổng diện tích đất thu hồi 37.546 m2 của 6 tổ chức và 338 hộ dân. Toàn dự án dự kiến thu hồi đất, giải tỏa trắng và bố trí tái định cư 567 hộ dân; bố trí đất nền 137 lô (77 lô 2 mặt tiền tại khu dân cư Văn Thánh 3A; 60 lô tại dự án Chung cư sông Cà Ty) và 430 căn hộ tại dự án Chung cư sông Cà Ty.

Nằm ngay khu vực trung tâm đô thị Phan Thiết, khu nhà chồ ven sông Cà Ty đã tồn tại hàng chục năm. Những căn nhà được dựng lên từ các vật liệu chắp vá, trên nền vỏ sò, ốc; điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, không gian sống chật hẹp; có gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống trong điều kiện không bảo đảm. Đằng sau những căn nhà tạm bợ ấy là cuộc mưu sinh của người dân, nhưng cũng là nỗi lo thường trực về mỹ quan, môi trường, an toàn và chất lượng cuộc sống.

Khu vực xóm “nhà chồ” ven sông Cà Ty sẽ được giải tỏa trắng để triển khai xây dựng kè. Ảnh: N. Thanh

Niềm mong mỏi xây kè càng có ý nghĩa lớn hơn khi khu vực nhà chồ nằm đối diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận và Trường Dục Thanh. Đây là những địa chỉ lịch sử gắn với thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy học tại Phan Thiết trước khi ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Một bên là những di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt; bên kia là những căn nhà tạm bợ tồn tại nhiều năm. Sự tương phản ấy khiến yêu cầu chỉnh trang cảnh quan ven sông không chỉ là việc riêng của một khu dân cư, mà còn liên quan đến hình ảnh, bản sắc và sức hấp dẫn của đô thị Phan Thiết trong mắt người dân, du khách.

Với Cà Ty, dòng sông đẹp không thể chỉ được nhìn từ những cây cầu hay những tuyến đường ven sông. Vẻ đẹp còn phải được tạo nên từ môi trường trong lành, không gian công cộng thông thoáng và cuộc sống ổn định của cộng đồng dân cư hai bên bờ. Khi khu nhà chồ được giải tỏa, kè sông được xây dựng đồng bộ, cảnh quan được chỉnh trang, sông Cà Ty sẽ có thêm cơ hội trở thành điểm nhấn, góp phần nâng cao chất lượng sống và khai thác tốt hơn những giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch của đô thị Phan Thiết.

Khu nhà chồ nhìn từ trên cao

Thế nhưng việc mong chờ hiện nay đang còn vướng, có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ, đó là dự án Chung cư sông Cà Ty (phục vụ tái định cư cho người dân vùng giải tỏa) chưa hoàn thành (dự kiến đến ngày 30/12/2026 hoàn thành); đồng thời, dự án cũng chưa có giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê nhà ở tái định cư để xây dựng phương án bố trí tái định cư…

Có thể nói việc sớm xây dựng kè sông Cà Ty là điều mong mỏi của rất nhiều người dân phía Đông Nam tỉnh, cũng như các cấp lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Hơn lúc nào hết dự án này không thể chậm trễ thêm nữa. Do đó, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các thủ tục cần thiết. Bên cạnh đó, người dân trong vùng bị tác động cần có sự đồng thuận, đồng lòng vì lợi ích chung, để dự án sớm hoàn thành như mong mỏi của Nhân dân.