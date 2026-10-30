Giám sát tiến độ thực hiện các dự án tái định cư khu vực phía bắc tỉnh

Sáng 30-10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án tái định cư trên địa bàn khu vực phía bắc tỉnh. Đoàn đã khảo sát 3 dự án: Khu tái định cư Vạn Thắng, giai đoạn 1 (xã Vạn Thắng và Tu Bông); Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã, giai đoạn 2 (xã Đại Lãnh) và Di dời, tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã (xã Vạn Ninh và Vạn Thắng).

Đồng chí Lữ Thanh Hải khảo sát Dự án Di dời, tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh, Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 1.385 tỷ đồng, quy mô giải phóng mặt bằng khoảng 99,25ha, dự kiến bố trí 1.446 lô tái định cư. Đến ngày 20-10, dự án đã bàn giao hơn 85ha mặt bằng, đạt 85,65%; giá trị khối lượng xây lắp đạt khoảng 45%. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn do một số trường hợp chưa đồng thuận, chưa nhận tiền bồi thường, khiến mặt bằng thi công chưa liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án dự kiến hoàn thành năm 2027.

Quang cảnh buổi giám sát.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đối với Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2), dự án có tổng mức đầu tư 325,3 tỷ đồng, quy mô khoảng 22,13ha. Quá trình triển khai dự án gặp vướng mắc do quy hoạch sử dụng đất tại khu vực dự án chưa phù hợp với các đồ án quy hoạch liên quan. Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh báo cáo tại buổi giám sát.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Dự án Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã (do UBND xã Vạn Ninh làm chủ đầu tư) có tổng mức đầu tư hơn 354,4 tỷ đồng, gồm hạng mục di dời khu dân cư và xây dựng 2 khu tái định cư với tổng cộng 265 lô đất. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 301,4 tỷ đồng, đạt 85,03%; có 183/202 trường hợp bàn giao mặt bằng. Trong đó, Khu tái định cư phía tây nam đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; Khu tái định cư Đìa Ông Cử còn 2 trường hợp chưa bàn giao. Công tác thi công còn chậm, khối lượng san nền mới đạt khoảng 32% do trước đó gặp khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp. Chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 11-2026.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi giám sát.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Ninh báo cáo tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đối với Dự án Mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Ninh Mã (giai đoạn 2), các cơ quan, đơn vị liên quan phải khẩn trương bám sát hướng dẫn của Sở Xây dựng để thực hiện việc lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan, sớm khắc phục những vướng mắc, bảo đảm đủ điều kiện triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng (giai đoạn 1), đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đối với Dự án Di dời và tái định cư khu vực phía đông đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã, đồng chí Lữ Thanh Hải yêu cầu chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ ở các hạng mục; khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ, phải xem xét chấm dứt hợp đồng, lựa chọn nhà thầu mới để tiếp tục triển khai dự án.