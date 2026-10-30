Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Không lấy số lượng cuộc họp làm thước đo

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 30/10, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu chuyển cơ chế, chính sách và quy hoạch thành kết quả phát triển cụ thể. "Hiệu quả thực hiện phải được thể hiện qua những thay đổi mà người dân, doanh nghiệp có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đối với đầu tư tư nhân và các dự án lớn, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, sở ngành liên quan chuyển mạnh từ tư duy quản lý dự án sang đồng hành cùng dự án. Các cơ quan phải phân loại rõ từng dự án đang vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của đơn vị nào và cần tháo gỡ bằng giải pháp gì.

“Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu cuộc họp, mà là bao nhiêu dự án được khơi thông, bao nhiêu nguồn lực được đưa vào nền kinh tế và bao nhiêu việc làm mới được tạo ra”, ông Nguyễn Văn Được cho biết.

Theo đó, ông yêu cầu nâng cao năng lực thực thi cũng được đặt ra đối với việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Theo kế hoạch điều chỉnh, Thành phố dự kiến xây dựng, ban hành 131 nghị quyết để triển khai các chủ trương, chính sách mới. Trong tháng 10, kế hoạch dự kiến có 31 nghị quyết nhưng mới trình được 16, còn 15 nội dung phải chuyển sang tháng 12.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, khối lượng công việc trong tháng 12 dự kiến lên tới 62 nghị quyết, gồm 47 nghị quyết theo kế hoạch và 15 nghị quyết chuyển tiếp. Thành phố đồng thời còn 28 nghị quyết phải thực hiện trong năm 2027. Trước áp lực này, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các cơ quan chủ trì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành những nội dung chậm tiến độ; chủ động chuẩn bị hồ sơ, không chờ sát thời hạn mới triển khai.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng lưu ý không chạy theo số lượng văn bản mà phải quản trị tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi. Sau khi được HĐND thông qua, mỗi nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực và sản phẩm đầu ra. Chính sách cần được đánh giá bằng số điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được huy động và mức độ thuận lợi mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

Về quy hoạch tổng thể, ông Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm. Sau khi quy hoạch được thông qua, UBND Thành phố sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với đầu tư công, đầu tư tư nhân và hợp tác công - tư.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội trường sáng 30/10.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái. Những công trình này cần kết nối các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và đầu mối logistics.

Theo ông Nguyễn Văn Được, kinh tế Thành phố trong 9 tháng năm 2026 duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GRDP tăng 9,06%, thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 17,8 tỷ USD. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra áp lực lớn trong những tháng cuối năm, đòi hỏi chỉ đạo phải được chuyển ngay thành công việc, người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể.

Đối với đầu tư công, Thành phố sẽ tập trung xử lý vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu và thanh toán; kịp thời điều chuyển vốn ở những dự án không có khả năng giải ngân. Danh mục dự án năm 2027 phải được chuẩn bị sớm, tránh tình trạng được giao vốn nhưng thiếu điều kiện thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Được đồng thời nhấn mạnh tăng trưởng phải đi cùng nâng cao chất lượng sống. Việc di dời nhà trên và ven kênh rạch cần giải quyết đồng thời nơi ở, sinh kế, hạ tầng và điều kiện sống mới cho người dân.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ siết chặt kỷ luật hành chính, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; kiên quyết xử lý hành vi né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà, nhũng nhiễu. Kết quả cuối cùng phải thể hiện ở hạ tầng được hoàn thành, doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và người dân thực sự được hưởng thành quả phát triển.