Gia Lai thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia dân tộc và miền núi

Ban chỉ đạo do ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Trưởng ban; ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban Thường trực; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cùng hai Phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Lâm Hải Giang và bà Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Phó trưởng ban Ban chỉ đạo. Ngoài ra còn có các Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ban chỉ đạo.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi, giai đoạn 2026 - 2035.

Ban chỉ đạo sẽ là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Chương trình).

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành và phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình. Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Chỉ đạo, điều phối việc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành hoặc vượt thẩm quyền. Chỉ đạo phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hàng năm. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phân bổ, sử dụng nguồn lực và giải ngân vốn thuộc Chương trình.