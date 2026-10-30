TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Lãnh đạo Sở Tài chính và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) trực tiếp giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp

Ngày 30/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền thành phố về lĩnh vực đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC cho biết, hội nghị là diễn đàn để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với cơ quan quản lý về những khó khăn trong thực hiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các thủ tục hành chính liên quan. Qua đó, các cơ quan chức năng kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung vào bốn nhóm vấn đề gồm: thủ tục đăng ký và điều chỉnh dự án đầu tư; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; hoạt động góp vốn, mua cổ phần có yếu tố nước ngoài; giải thể doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, giám sát đầu tư.

Đối với đăng ký doanh nghiệp, các vướng mắc chủ yếu liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC), địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề kinh doanh và xử lý sự khác biệt giữa mục tiêu dự án đầu tư với ngành nghề đăng ký.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, đối với hoạt động góp vốn, mua cổ phần có yếu tố nước ngoài, doanh nghiệp cần tuân thủ các điều kiện tiếp cận thị trường, quy định về tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn và chuyển tiền thanh toán qua tài khoản vốn đầu tư theo quy định.

Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị về việc tháo gỡ khó khăn trong tuân thủ thủ tục hành chính

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong thủ tục giải thể, đóng công ty con, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, nhất là trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc có bất đồng giữa các bên góp vốn.

Đại diện Sở Tài chính đã hướng dẫn các quy trình liên quan, đồng thời ghi nhận kiến nghị về chính sách thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài và những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Sở Tài chính sẽ tiếp nhận, phản hồi và sớm xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề liên quan đến cơ quan khác hoặc vượt thẩm quyền, Sở sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thông qua hoạt động đối thoại, TP. Hồ Chí Minh hướng đến tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.