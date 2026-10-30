Khẩn trương bàn giao mặt bằng 3 dự án giao thông phía nam Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 3, bên trái qua) kiểm tra Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - Dự án thành phần 1, đoạn từ ĐT.618 đến ĐT.620. Ảnh: PHAN VINH

Các dự án gồm: đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B; hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - Dự án thành phần 1, đoạn từ ĐT.618 đến ĐT.620.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Dự án đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng dài 5,74km, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng. Dự án đã thi công hoàn thành khoảng 4,55km, giá trị thực hiện đạt 152/190 tỷ đồng, tương ứng 80%.

Đoạn dài 1,19km qua phường Bàn Thạch chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, còn 44 hồ sơ chưa bàn giao. Trong nhóm 19 hồ sơ đất ở, nhà ở, có 12 hồ sơ đã được phê duyệt phương án nhưng chưa có hộ nhận tiền, 7 hồ sơ chưa được phê duyệt.

Vướng mắc liên quan đến khoản tiền người dân phải nộp thêm khi nhận đất tái định cư, các hồ sơ bồi thường tồn đọng và thủ tục đất đai. Báo cáo cũng nêu khu tái định cư Tam Thăng giai đoạn 2 chưa được đấu nối điện, nước sinh hoạt.

Dự án đã 4 lần điều chỉnh thời gian thực hiện, hợp đồng thi công chậm hơn 5 năm so với thời hạn ban đầu. Một số thửa đất được bàn giao tại đoạn còn vướng mặt bằng nằm rời rạc, chưa có đường vào thi công.

Đối với Dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, tuyến dài 4,8km, tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng. Giá trị thi công xây lắp đạt 354,3/516 tỷ đồng.

Đường trục chính Tam Hòa nối từ quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B còn vướng nhiều đoạn chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: PHAN VINH

Cầu Trường Giang đã hoàn thành nhịp chính đúc hẫng cân bằng; cầu Sông Chợ đã hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu. Phần đường đã thảm bê tông nhựa đoạn dài 2,2km qua phạm vi đất rừng và nút giao với đường Võ Chí Công.

Dự án đã được bàn giao khoảng 4km mặt bằng, còn 54 hồ sơ đất ở, nhà ở trên đoạn dài khoảng 0,82km chưa bàn giao. Trong đó, 41 hồ sơ đã nhận tiền nhưng vẫn còn các chế độ, chính sách cần tiếp tục giải quyết; 13 hồ sơ đã được phê duyệt phương án nhưng người dân chưa thống nhất nhận tiền.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng kiến nghị tiếp tục giải quyết các nội dung về tiền thưởng, ổn định chỗ ở, giao đất tái định cư và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Một trạm biến áp trên tuyến cũng đang được thực hiện thủ tục di dời.

Tại Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - Dự án thành phần 1, đoàn kiểm tra đoạn từ ĐT.618 đến ĐT.620. Theo báo cáo, toàn bộ Dự án thành phần 1 dài khoảng 26,5km, từ nút giao quốc lộ 40B đến nút giao ĐT.620; giá trị khối lượng thực hiện đạt 660/914 tỷ đồng, khoảng 72%.

Toàn dự án đã được bàn giao 25,12/26,5km mặt bằng, đạt khoảng 95%. Phần còn lại dài 1,38km liên quan 96 hồ sơ, gồm 35 hồ sơ tại xã Tam Xuân, 8 hồ sơ tại xã Tam Anh và 53 hồ sơ tại xã Núi Thành. Các hồ sơ còn vướng ở khâu hoàn thiện, phê duyệt phương án, chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nghe báo cáo, xem xét hướng xử lý từng nhóm vướng mắc. Đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hoàn thiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

“Khó khăn lớn nhất tại các dự án vẫn là bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Quá trình sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính và thực hiện bồi thường ở các giai đoạn trước phát sinh nhiều tình huống phức tạp, cần xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 3, bên phải qua) nghe báo cáo và trực tiếp chỉ đạo giải quyết từng trường hợp vướng mắc. Ảnh: PHAN VINH

Đối với các phương án đã trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu hoàn thành phê duyệt chậm nhất vào thứ Sáu tuần tới, ngày 6/11. Sau đó, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, lập biên bản kết quả làm việc.

Các cơ quan chức năng, địa phương cần xem xét, giải quyết các chế độ hỗ trợ cho người dân, vận động tạo sự đồng thuận. Đối với những trường hợp không chấp hành sau khi đã được giải quyết chính sách và vận động, các đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Theo yêu cầu của thành phố, cơ bản các trường hợp phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/11; những trường hợp phức tạp nhất phải xử lý, bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 31/12/2026.

Về thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn đất, cát, đá phục vụ các dự án. Chủ đầu tư, nhà thầu phải huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng; cơ bản bảo đảm việc đi lại thuận lợi cho người dân tại các công trình đang thi công dở dang trước Tết Nguyên đán sắp tới.

Giao Văn phòng UBND thành phố theo dõi, rà soát việc thực hiện các chỉ đạo và mốc tiến độ. Địa phương, đơn vị chậm trễ phải kiểm điểm trách nhiệm trước UBND thành phố, trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.