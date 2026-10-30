Gần 70 hộ dân thôn Tân Lộc ngóng chờ tái định cư

Người dân “mắc kẹt” trong vùng quy hoạch

Năm 2016, tỉnh Quảng Trị đề ra chủ trương mở rộng cảng Cửa Việt nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng biển. Phục vụ công tác GPMB, dự án KTĐC Cửa Việt được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích hơn 5ha, tổng mức đầu tư trên 80 tỉ đồng để bố trí nơi ở cho 68 hộ dân bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2025.

Gần 70 hộ dân sống trong vùng quy hoạch mở rộng cảng Cửa Việt - Ảnh: Phan Khiêm

Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, hạ tầng kỹ thuật khu TĐC vẫn chưa hoàn thành. Năm 2025, do vướng mắc trong GPMB nên dự án phải ngừng thi công. Việc dự án thi công dang dở đã khiến hàng chục hộ dân tại thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt phải sống tạm bợ ngay trên chính thửa đất của mình. Thời điểm bắt đầu quy hoạch, khu vực này chỉ có khoảng trên 60 hộ, nhưng đến nay đã tăng lên hơn 100 hộ. Sự gia tăng dân số càng làm cho áp lực về nhà ở tại đây trở nên gay gắt.

Do nằm trong vùng quy hoạch, người dân thôn Tân Lộc không được xây mới, việc cải tạo hay sửa chữa lớn cũng không thể thực hiện. Sau hơn 10 năm mòn mỏi chờ di dời vào khu TĐC, nhiều ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tường vữa bong tróc, mái mục nát, không còn bảo đảm an toàn. Mỗi khi mùa mưa bão tới, dột nát khắp nơi, người dân đành phải gia cố, chắp vá tạm thời để có có chỗ ở.

Ngôi nhà ông Võ Văn Minh (xóm Cảng, thôn Tân Lộc) được xây dựng từ năm 1983 nay đã xuống cấp - Ảnh: Phan Khiêm

Ông Võ Văn Minh (xóm Cảng, thôn Tân Lộc) cho biết: “Căn nhà của gia đình được xây dựng từ năm 1983, sau 43 năm sử dụng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi vào mùa mưa bão, sống trong ngôi nhà không bảo đảm an toàn, khiến gia đình luôn lo lắng, bất an”.

Cùng chung hoàn cảnh, ông Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Gia đình tôi lên ở từ trước năm 1975, do nằm trong khu quy hoạch, giờ mưa nhà cửa dột quá, không thể ở được, nên tôi phải sửa chữa lại để gia đình có nơi sinh hoạt tạm thời. Sổ đỏ cũng không tách được, vì vậy người dân ở đây rất khó khăn”.

Không chỉ vướng mắc trong việc cải tạo nhà ở và chia tách sổ đỏ cho con cháu, chất lượng sống của các hộ dân tại đây còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hằng ngày, họ phải sống chung với môi trường ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm phát sinh từ các hoạt động vận chuyển hàng hóa tại khu vực cảng.

Bày tỏ nguyện vọng, bà Võ Thị Lượng kiến nghị: “Ở đây sinh hoạt bụi bặm, ồn ào. Chúng tôi mong muốn sớm được vào ở trong khu TĐC để có môi trường sạch, đẹp. Nếu không di dân thì cần có phương án trả lại mặt bằng cho người dân”.

Tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành khu tái định cư

Trước thực trạng dự án khu TĐC chậm tiến độ, người dân đã liên tục phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như tới chính quyền địa phương.

Nhiều hộ dân sống trong những ngôi nhà tạm bợ trong vùng quy hoạch - Ảnh: Phan Khiêm

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt cho biết: “Khu TĐC chậm tiến độ, chính quyền địa phương đã nhiều lần đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng tích cực triển khai, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để đưa người dân đến nơi ở mới đúng như mục tiêu dự án đã phê duyệt”.

Mục tiêu của các dự án đầu tư công là phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Một dự án có thể gặp vướng mắc về GPMB hay nguồn vốn, nhưng cuộc sống của người dân không thể mãi tạm bợ trong cảnh chờ đợi...

Khu tái định cư thi công dở dang - Ảnh: Phan Khiêm

Đến thời điểm hiện tại, dự án khu TĐC đã bắt đầu được khởi động trở lại. Tuy nhiên, khi mốc thời gian theo kế hoạch ban đầu đã trôi qua, yêu cầu cấp thiết lúc này là các đơn vị liên quan phải tập trung mọi nguồn lực, tháo gỡ dứt điểm khó khăn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Không thể để những hộ dân trong vùng quy hoạch tiếp tục “mắc kẹt” giữa một dự án dang dở và một cuộc sống tạm bợ kéo dài. Sớm đưa dự án hoàn thành để người dân an cư lạc nghiệp là nhiệm vụ cấp bách hiện nay, nhất là khi mùa mưa bão đang diễn biến ngày càng phức tạp.