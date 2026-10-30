Quảng Trị khởi công Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hơn 16.234 tỷ trên núi U Bò

Dự án 16.234 tỷ trên đỉnh U Bò

Ngày 30/10, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối tại tỉnh Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, hướng tới đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm và tạo hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương.

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối có tổng mức đầu tư 16.234 tỷ đồng (Ảnh: Tập đoàn Sun Group).

Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối được triển khai trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, với quy mô khoảng 167,48ha. Đây là dự án du lịch có quy mô đầu tư lớn, định hướng hình thành không gian nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm thiên nhiên, kết nối khu vực hồ Thác Chuối với đỉnh núi U Bò cao hơn 1.000m.

Theo kế hoạch, dự án được phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn, kéo dài đến quý II/2037. Chủ đầu tư đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành một số công trình hạ tầng và tuyến cáp treo đầu tiên vào quý II/2028. Khi đi vào hoạt động đồng bộ, quần thể du lịch này hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, tạo hơn 3.000 việc làm trực tiếp và mở ra hàng nghìn cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ Khởi công.

Với quy mô vốn đầu tư lớn cùng định hướng phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị, thu hút thêm du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển các ngành dịch vụ liên quan.

Động lực để du lịch Quảng Trị bứt phá

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh việc triển khai Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Theo ông Phương, khi đi vào hoạt động đồng bộ, dự án không chỉ hình thành một điểm đến mới mà còn có khả năng tạo sức lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế khác của tỉnh.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông kỳ vọng dự án sẽ trở thành động lực để du lịch Quảng Trị bứt phá, từng bước nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, cụ thể hóa các mục tiêu Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh đã trao cho Tập đoàn Sun Group một “viên ngọc quý”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng nhà đầu tư phát huy năng lực, kinh nghiệm để đưa núi U Bò – hồ Thác Chuối trở thành biểu tượng du lịch mới của địa phương.

Ông Phương đề nghị Tập đoàn Sun Group tập trung nguồn lực, triển khai nhanh chóng, đồng bộ các hạng mục công trình, phấn đấu đưa giai đoạn 1 của dự án vào khai thác trong nửa đầu năm 2028. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ di sản Phong Nha – Kẻ Bàng Bên cạnh kỳ vọng về tăng trưởng du lịch, việc bảo vệ môi trường, bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái được xác định là những yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

Về phía tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để Dự án triển khai hiệu quả, đúng tiến độ. Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục ủng hộ, đồng hành và giám sát quá trình thực hiện, góp phần bảo đảm dự án phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trước khi khởi công, dự án đã trải qua quá trình xem xét, thẩm định và hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng. Trong đó, các yêu cầu về bảo vệ di sản, môi trường và phát triển bền vững được xác định là những nội dung trọng tâm.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển gắn với bảo tồn di sản, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc gìn giữ môi trường tự nhiên, cảnh quan, hệ sinh thái và bảo đảm sinh kế cộng đồng phải được đặt xuyên suốt quá trình triển khai Dự án, nhất là khi Dự án nằm trong vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ông đề nghị Tập đoàn Sun Group tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các hạng mục, phấn đấu đưa giai đoạn 1 vào khai thác trong nửa đầu năm 2028; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, kiểm soát tác động trong quá trình thi công và vận hành, đồng thời quan tâm thiết thực đến đời sống người dân trong vùng Dự án.

Lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối đánh dấu bước khởi đầu cho kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực du lịch tại Quảng Trị, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.