Xã vùng biên Mường Lát mòn mỏi chờ nước sạch

Mỏi mòn chờ nước sạch

Ngày 30/10, ghi nhận tại công trường Nhà máy nước sạch Mường Lát, xã Mường Lát, một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như trạm bơm trung chuyển, san nền đạt 100%; trong khi các hạng mục còn lại đang ngổn ngang như tuyến ống cấp nước, nhà quản lý vận hành...

Dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3034 ngày 19/7/2024, tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 m3 mỗi ngày đêm. Công trình được khởi công tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 2/2026 để cung cấp nước sạch cho người dân hai xã Mường Lát và Tam Chung. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể hoàn thành như kế hoạch ban đầu.

Nhà máy nước sạch Mường Lát vẫn đang ngổn ngang.

Việc nhà máy chậm tiến độ khiến người dân vùng biên tiếp tục phải sử dụng các nguồn nước tự nhiên để phục vụ sinh hoạt. Tại nhiều thôn, bản ở xã Mường Lát, nước chủ yếu được dẫn từ khe suối, giếng khoan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh, nhất là vào mùa mưa lũ.

Bà Lò Thị Phên, ở thôn Buốn, xã Mường Lát, cho biết, gia đình bà lâu nay sử dụng nước dẫn từ khe suối về nhà. "Mỗi khi mưa xuống thì nước suối thường đục và bẩn, còn mùa khô thì lại có nguy cơ cạn kiệt, chúng tôi rất mong sớm có nguồn nước ổn định", bà Phên chia sẻ.

Không chỉ các hộ dân, tình trạng thiếu nguồn nước sạch ổn định còn ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, trường học trên địa bàn xã biên giới.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng 1.500 hộ dân.

Nhà máy nước đang chậm tiến độ

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Hoài Niệm, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát, cho biết, khi nhà máy đi vào hoạt động, khoảng 1.500 hộ dân với 7.000 nhân khẩu cùng nhiều cơ quan, trường học trên địa bàn sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch tập trung.

Hiện người dân, cơ quan, trường học vẫn chủ yếu sử dụng nước suối Pong phục vụ sinh hoạt. Vào những đợt mưa kéo dài, nguồn nước thường chuyển màu đục, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động của các đơn vị và cả công tác khám, chữa bệnh tại địa phương.

Nhà máy đáng lẽ hoàn thành vào tháng 2/2026, nhưng đến nay vẫn đang dang dở.

Theo ông Niệm, mặc dù dự án đã được gia hạn, đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 11/2026, nhưng qua kiểm tra thực tế, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Điều này khiến chính quyền và người dân lo ngại về khả năng hoàn thành đúng kế hoạch, nhất là khi thời gian còn lại không nhiều.

"Chính quyền và người dân đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân", ông Niệm nói.

Theo lý giải của ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, tiến độ dự án chậm xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có trách nhiệm của nhà thầu thi công. Đơn vị này đã bị tỉnh xử phạt hơn 90 triệu đồng do vi phạm tiến độ theo quy định hợp đồng.

Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai những hạng mục còn lại. Mục tiêu là hoàn thành công trình trong tháng 11/2026, đưa vào sử dụng theo thiết kế được phê duyệt.