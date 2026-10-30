Khách quốc tế có thể đạt 40 triệu lượt, nguồn cung condotel vẫn hụt xa nhu cầu

Bất động sản du lịch tránh phát triển theo lối đại trà

Tại Hội thảo “Bất động sản du lịch chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác” do Báo Xây dựng tổ chức vào ngày 30/10, TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo ông, Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế du lịch, được phân bổ đều khắp lãnh thổ, từ cao nguyên, biên giới đến đồng bằng.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Ảnh: BXD

Tuy nhiên, ông Đính nhận định, hiện các điểm du lịch còn khai thác cục bộ, thiếu tính liên kết vùng và chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, chất lượng hạ tầng và nhiều khu du lịch chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, hiệu quả khai thác kinh tế chưa cao.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản (VARS IRE) cho thấy, hiện cả nước có 146.438 sản phẩm condotel, đáp ứng nhu cầu lưu trú của gần 70 triệu khách mỗi năm, thời gian lưu trú ngắn ngày.

Dù vậy, ông Đính cho rằng, con số này chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu phát sinh thực tế. Đồng thời, nguồn cung vẫn cách xa chỉ tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Dự báo thị trường bất động sản du lịch đến năm 2030, ông Đính cho rằng: Kinh tế được dự báo tăng trưởng mạnh và ổn định, đặc biệt là sức hút du lịch nội địa và quốc tế sẽ là một trong những mũi nhọn tăng trưởng.

Ông dự báo, khách quốc tế đến Việt Nam thời gian tới có thể chạm mốc 30-40 triệu khách. Khách nội địa cao cấp khoảng 160 triệu lượt mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng condotel hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu.

Từ những phân tích trên, ông Đính kiến nghị: Các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy nhanh đầu tư, nâng cao chất lượng các vùng kinh tế và hạ tầng kết nối vùng.

Đồng thời, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản du lịch. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò thiết kế, dẫn dắt và hình thành thị trường du lịch quốc gia chuyên nghiệp.

Chính quyền địa phương cần xây dựng quy hoạch để phát triển và phát huy hết lợi thế, năng lực du lịch của địa phương. Các doanh nghiệp nhỏ cần hợp tác, phối hợp với các đơn vị khác để tạo hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

“Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng và thương hiệu, chú trọng chất lượng dịch vụ, hệ thống tiện ích đạt chuẩn. Tăng cường phối hợp xây dựng và nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia”, ông nói.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tham gia phiên toạ đàm tại hội thảo. Ảnh: BXD

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: Khi xây dựng các sản phẩm du lịch, giải trí, cần xác định rõ giá trị cốt lõi tạo sức hút và sự khác biệt của điểm đến.

“Người dân và du khách sẽ lựa chọn đi đâu, trải nghiệm gì, sử dụng dịch vụ nào. Vì vậy, các yếu tố tạo nên giá trị cần được nghiên cứu và đầu tư bài bản”, bà nói.

Cũng theo bà Mai Hoa, việc xây dựng cơ sở và định hướng phát triển phải dựa trên những giá trị thực chất, có tính đặc thù, tránh cách làm đại trà hoặc thiếu sự phân biệt giữa các địa phương, các dự án.

“Điều này cho thấy sự khác biệt trong phát triển sản phẩm bất động sản du lịch. Khi tiếp cận một dự án, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn là những trải nghiệm thực tế, khả năng tạo cảm xúc và sự kết nối với du khách”, Phó cục trưởng Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh.

Bất động sản du lịch chịu sự điều chỉnh của 5 nhóm pháp luật

Liên quan đến pháp lý của phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, ông Chử Văn Hải, Phó Vụ trưởng, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cho biết: Hiện bất động sản du lịch chịu sự điều chỉnh của 5 nhóm pháp luật gồm: Đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản và du lịch.

Cụ thể, Luật Đầu tư 2025 quy định rõ các trường hợp phải chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có dự án đề nghị giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu; dự án tại khu vực ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh hoặc đề nghị giao khu vực biển.

“Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư phần lớn đã được phân cấp cho UBND và Chủ tịch UBND cấp tỉnh, góp phần tăng tính chủ động cho địa phương”, ông nói.

Quần thể khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Ảnh: TN

Về đất đai, Luật Đất đai 2024 quy định căn hộ du lịch, biệt thự du lịch được xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án, thông thường không quá 50 năm, trường hợp đặc biệt không quá 70 năm.

Đối với hoạt động kinh doanh, việc mua bán, cho thuê mua công trình lưu trú du lịch phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Kinh doanh bất động sản, đặc biệt về hình thức sử dụng đất, điều kiện đưa công trình vào kinh doanh và hợp đồng giao dịch.

Đặc biệt, từ khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành đã mở ra hành lang pháp lý để triển khai thực hiện.

“Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, khách hàng và tạo nền tảng cho thị trường bất động sản du lịch phát triển minh bạch, bền vững”, ông cho hay.