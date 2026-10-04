Không nhận ra Huyền Lizzie

Những hình ảnh đầu tiên của Huyền Lizzie trong Căn nhà không mái che đang thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình. Không còn vẻ ngoài chỉn chu, hiện đại thường thấy trên màn ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với thân hình gầy gò, làn da sẫm màu, gương mặt hốc hác và quần áo cũ sờn. Diện mạo khác biệt đến mức nhiều khán giả cho biết phải nhìn kỹ mới nhận ra Huyền Lizzie.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước thử sức đáng chú ý của Huyền Lizzie sau nhiều năm gắn với những hình tượng phụ nữ hiện đại, thành đạt và có phong cách thời trang nổi bật. Trong Căn nhà không mái che, cô đảm nhận vai Hạnh, một người mẹ đơn thân phải tự mình chăm sóc con sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ và người chồng để lại nhiều khoản nợ.

Huyền Lizzie gây bất ngờ với tạo hình khắc khổ, gầy gò và sẫm màu trong Căn nhà không mái che. Ảnh: VTV.

Hạnh không có cuộc sống dễ dàng. Người chồng cờ bạc, nợ nần và có hành vi bạo hành rồi bỏ đi, đẩy cô vào cảnh vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa chăm sóc con cái, vừa giải quyết những hậu quả mà người cũ để lại. Chính hoàn cảnh này khiến nhân vật phải mang một diện mạo khắc khổ, khác xa hình ảnh quen thuộc của Huyền Lizzie trên màn ảnh giờ vàng.

Đáng chú ý, Huyền Lizzie không chỉ thay đổi trang phục mà còn được xây dựng với ngoại hình thiếu sức sống hơn. Gương mặt hốc hác, làn da sẫm màu, thân hình gầy và một vết bớt dưới cằm khiến Hạnh trở nên đời thường, thậm chí có phần khắc khổ. Những chi tiết này giúp nhân vật tách khỏi hình ảnh của nữ diễn viên, đồng thời nhấn mạnh những năm tháng khó khăn mà Hạnh phải trải qua.

Tạo hình của Huyền Lizzie khác xa hình ảnh chỉn chu, hiện đại mà cô từng thể hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng. Ảnh: VTV.

Sự đối lập càng rõ khi nhìn lại những vai diễn trước đây của Huyền Lizzie. Sau dấu ấn với Vân Trang trong Thương ngày nắng về, nữ diễn viên thường xuất hiện trong những hình tượng phụ nữ có điều kiện, ăn mặc chỉn chu và mang khí chất thành thị. Những bộ phim như Chúng ta của 8 năm sau hay Cách em 1 milimet tiếp tục khai thác hình ảnh hiện đại này, vì vậy tạo hình Hạnh được xem là một sự thay đổi đáng kể.

Không chỉ Huyền Lizzie, Căn nhà không mái che còn gây chú ý bởi câu chuyện về những gia đình cùng rơi vào hoàn cảnh éo le. Duy Hưng vào vai Toản, một người bố góa vợ làm nghề lái xe. Từ hai hoàn cảnh riêng biệt, Hạnh và Toản dần trở thành một gia đình bất đắc dĩ, khi những biến cố cuộc sống buộc họ phải nương tựa vào nhau.

Duy Hưng đảm nhận vai Toản, người bố góa vợ làm nghề lái xe và có cuộc gặp gỡ đặc biệt với Hạnh. Ảnh: VTV.

Mối quan hệ này cũng mở ra tuyến câu chuyện về những đứa trẻ trong căn nhà. Đáng chú ý là Thơ, cô gái mới 17 tuổi do Thu Hà Ceri đảm nhận, phải gác lại những ước mơ của tuổi trẻ để chăm sóc các em khi gia đình xảy ra biến cố. Qua đó, bộ phim không chỉ tập trung vào câu chuyện tình cảm giữa người lớn mà còn khai thác cách những đứa trẻ phải trưởng thành trước tuổi.

Với Duy Hưng, đây cũng là lần đầu anh kết hợp cùng Huyền Lizzie trên sóng giờ vàng. Nam diễn viên vừa kết thúc vai Cương đen trong Lửa trắng đã nhanh chóng thay đổi hình ảnh để vào vai Toản. Trước đó, Duy Hưng từng bày tỏ mong muốn được đóng cùng Huyền Lizzie và lần kết hợp này trở thành một màn ghép đôi được khán giả chú ý.

Huyền Lizzie là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV. Từ Bộ tứ 10A8, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng đến Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau và Cách em 1 milimet, nữ diễn viên liên tục thay đổi hình tượng và từng bước khẳng định vị trí ở dòng phim giờ vàng.

Tạo hình gần như không thể nhận ra của Huyền Lizzie khiến khán giả tò mò về màn hóa thân của nữ diễn viên trong dự án mới. Ảnh: VTV.

Đặc biệt, vai Ngân trong Cách em 1 milimet cho thấy Huyền Lizzie đang quan tâm nhiều hơn đến những nhân vật trưởng thành với đời sống nội tâm phức tạp. Vì vậy, Hạnh trong Căn nhà không mái che có thể xem là bước tiếp theo trong hành trình mở rộng màu sắc diễn xuất của cô, khi nhân vật không được xây dựng dựa trên vẻ ngoài mà đặt trọng tâm vào cuộc sống và những lựa chọn của một người mẹ.

Căn nhà không mái che do Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện, có sự tham gia của Huyền Lizzie, Duy Hưng, NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương và Thu Hà Ceri. Bộ phim dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 12/10, vào thứ hai, thứ ba và thứ tư hằng tuần.

Dàn diễn viên Căn nhà không mái che quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV. Ảnh: VTV.

Với tạo hình gần như không thể nhận ra, Huyền Lizzie đang khiến khán giả tò mò về màn thể hiện của cô trong dự án mới. Sau nhiều vai diễn gắn với hình ảnh phụ nữ hiện đại, Hạnh có thể sẽ là cơ hội để Huyền Lizzie chứng minh rằng sức hút của cô trên màn ảnh không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn nằm ở khả năng bước vào những số phận hoàn toàn khác mình.