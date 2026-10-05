Quách Ngọc Ngoan được 'đẩy thuyền' với nữ đồng nghiệp kém 7 tuổi

Sau thành công của Trại Buôn Người, cái tên Quách Ngọc Ngoan tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho diễn xuất, nam diễn viên còn bất ngờ được cộng đồng mạng “đẩy thuyền” với Khánh My sau hàng loạt lần xuất hiện cùng nhau trong các buổi giao lưu, cinetour quảng bá phim.

Trong những sự kiện gần đây, Quách Ngọc Ngoan thường được khán giả và ê-kíp sắp xếp đứng cạnh Khánh My. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, thoải mái của cả hai nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Quách Ngọc Ngoan và Khánh My tạo cảm giác đẹp đôi khi cùng xuất hiện trước công chúng.

Không ít bình luận nhận xét sắc vóc trẻ trung, dịu dàng của Khánh My khá hài hòa với vẻ ngoài phong độ, từng trải của Quách Ngọc Ngoan. Thậm chí, một số khán giả còn hài hước đặt câu hỏi liệu cặp đôi có khả năng “phim giả tình thật” sau quá trình đồng hành cùng nhau trong dự án điện ảnh mới.

Quách Ngọc Ngoan và Khánh My gây chú ý sau loạt cinetour của Trại Buôn Người.

Tuy nhiên, Khánh My lại có cách phản ứng khá thẳng thắn trước những đồn đoán. Trong một số cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho thấy sự tỉnh táo khi nói về các mối quan hệ xung quanh mình. Khánh My từng chia sẻ bản thân không phù hợp với mẫu người có tính cách quá “gió trăng”, đồng thời lựa chọn giữ khoảng cách với những ồn ào không cần thiết.

Dẫu vậy, việc Quách Ngọc Ngoan và Khánh My liên tục được nhắc tên cùng nhau vẫn tạo nên hiệu ứng truyền thông tích cực cho Trại Buôn Người. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Khánh My sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, đồng thời tiếp tục nối dài chuỗi vai diễn phản diện của Quách Ngọc Ngoan trong giai đoạn trở lại điện ảnh.

Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, kẻ quản lý trại mang số hiệu 003. Nhân vật này là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo và buôn người xuyên biên giới. Với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, Quách Ngọc Ngoan nhận được nhiều lời khen khi thể hiện hình ảnh một phản diện lạnh lùng, khó đoán và tạo nhiều áp lực cho các nhân vật khác.

Trong khi đó, Khánh My vào vai Diễm My, một cô gái vô tình rơi vào vòng xoáy của đường dây buôn người. Đây được xem là một trong những vai diễn có chiều sâu tâm lý nhất của Khánh My từ trước đến nay. Nhân vật phải trải qua nhiều biến cố, giằng xé giữa nỗi sợ hãi, hy vọng và khát khao tìm đường sống.

Quách Ngọc Ngoan và Khánh My trong Trại Buôn Người.

Sự kết hợp giữa Quách Ngọc Ngoan và Khánh My trở thành một trong những điểm nhấn của bộ phim. Trong phim, Khánh My có cảnh thân mật với Quách Ngọc Ngoan. Hai diễn viên vốn biết nhau từ trước nên trao đổi với ê-kíp để phối hợp trong quá trình ghi hình. Quách Ngọc Ngoan từng cho biết anh tiếc vì phân đoạn này bị cắt ngắn dù quá trình thực hiện khá vất vả.

Đáng chú ý, Trại Buôn Người đang tạo nên cơn sốt ngoài phòng vé. Tính đến chiều 30/9, bộ phim đã vượt mốc 146 tỷ đồng doanh thu, trở thành tác phẩm ăn khách trong sự nghiệp điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan.

Trước Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan từng tham gia Thiên Đường Máu với doanh thu khoảng 126 tỷ đồng và Báu Vật Trời Cho đạt hơn 103,6 tỷ đồng. Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án ăn khách cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Quách Ngọc Ngoan sau thời gian dài tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Về phía Khánh My, nữ diễn viên từng được biết đến qua các dự án như Mỹ nhân Sài thành, Váy hồng tầng 24, Tình xuyên biên giới hay Ba vợ cưới vợ ba. Tuy nhiên, Trại Buôn Người mới là dự án giúp Khánh My tái xuất màn ảnh rộng một cách ấn tượng nhất sau nhiều năm tập trung cho kinh doanh và cuộc sống riêng.

Việc Quách Ngọc Ngoan và Khánh My liên tục xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động quảng bá Trại Buôn Người khiến cả hai nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, những màn tương tác tại cinetour hiện chủ yếu xoay quanh việc quảng bá bộ phim, còn chuyện “phim giả tình thật” vẫn là suy đoán từ một bộ phận khán giả. Ở thời điểm hiện tại, dấu ấn đáng chú ý nhất của Quách Ngọc Ngoan và Khánh My vẫn nằm ở sự trở lại màn ảnh và hiệu ứng mà Trại Buôn Người tạo ra tại phòng vé.