Nữ diễn viên phim giờ vàng VTV được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Chuyên trang TC Candler vừa công bố thêm danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, nữ diễn viên Hoàng Hà của Việt Nam góp mặt dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m55.

Những khán giả ủng hộ Hoàng Hà cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ có thể vô cùng đa dạng, không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu hay tiêu chuẩn cố định nào. Hoàng Hà không có chiều cao, vóc dáng như siêu mẫu, nhưng cô luôn tỏa ra năng lượng tích cực.

Người đẹp 9X sở hữu nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống và việc cô vào top vào đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dựa trên khí chất đặc biệt.

Ảnh: FBNV

Hoàng Hà sinh năm 1996 tại Hà Nội, là gương mặt sáng, đầy tiềm năng của màn ảnh Việt. Cô học diễn xuất song song với việc học tại khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Thăng Long.

Chiều cao không phải lợi thế song lại góp phần tạo cho cô vẻ ngoài trẻ trung, phù hợp với nhiều nhân vật tuổi học sinh, sinh viên.

Ảnh: FBNV

Vẻ đẹp của Hoàng Hà từng được mô tả là sự pha trộn giữa nét trong trẻo, dịu dàng và một chút cổ điển. Những bức ảnh cận mặt cũng cho thấy cô phù hợp với phong cách trang điểm nhẹ, làm nổi bật làn da và đường nét tự nhiên.

Hoàng Hà bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ năm 2015, từng tham gia các phim ngắn, quảng cáo, lồng tiếng và xuất hiện trong nhiều MV. Trong số đó, Nàng thơ của Hoàng Dũng và Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy là những sản phẩm giúp hình ảnh của cô được nhiều khán giả biết đến.

Vào vai Dao Ánh thời trẻ, vẻ đẹp mộc mạc, rạng ngời của Hoàng Hà nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Ảnh: ĐPCC.

Bước ngoặt đến với Hoàng Hà khi vào vai Dao Ánh trong Em và Trịnh. Cô được khen ngợi tái hiện trọn vẹn hình ảnh nàng thơ Dao Ánh 14 tuổi đầy ngọt ngào. Lúc này, vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt trẻ trung hơn tuổi trở thành lợi thế giúp Hoàng Hà hóa thân vào nhân vật.

Lần đầu ra mắt màn ảnh rộng, nữ diễn viên sinh năm 1996 thành công rực rỡ khi nhận được đề cử của 2 giải thưởng Mai Vàng và Ngôi Sao Xanh 2022.

Hoàng Hà đóng cặp với Quốc Anh trong phim Chúng ta của 8 năm sau. Ảnh: NSX.

Sau dấu ấn điện ảnh, Hoàng Hà tiếp tục thử sức với phim truyền hình. Cô vào vai Mai Dương thời trẻ trong Chúng ta của 8 năm sau, lần đầu tham gia một dự án phim giờ vàng của VTV.

Vai diễn giúp nữ diễn viên tiếp cận lượng khán giả truyền hình lớn hơn và nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ lối diễn tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn mang màu sắc thanh xuân

Hoàng Hà sau đó không duy trì duy nhất hình ảnh "nàng thơ". Trong Kẻ ăn hồn, cô đảm nhận vai Cô Phong, nhân vật có màu sắc khác biệt so với Dao Ánh. Sự thay đổi này giúp nữ diễn viên cho thấy khả năng thử nghiệm những dạng vai mới.

Năm 2025, Hoàng Hà trở lại màn ảnh rộng với Điều ước cuối cùng. Cô vào vai Bảo Thy, một nữ sinh có cá tính mạnh, khác xa hình ảnh dịu dàng thường gắn với mình. Đặc biệt, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn và phong cách trẻ trung, cá tính hơn.

Sau Chúng ta của 8 năm sau, Hoàng Hà tái xuất trên sóng giờ vàng trong Đồng hồ đếm ngược. Ảnh: VFC

Nữ diễn viên cũng góp mặt trong Tay anh giữ một vì sao, dự án hợp tác Việt - Hàn, bên cạnh Lee Kwang Soo. Đầu năm 2026, Hoàng Hà đóng nữ chính thông minh, độc lập, quả cảm trong bộ phim hài - hình sự Đồng hồ đếm ngược, phát sóng trên VTV3, hợp tác cùng đàn anh Thanh Sơn.

Nữ diễn viên một lần nữa chứng minh khả năng tung hứng ăn ý với bạn diễn, nhận được sự yêu thích của khán giả.

Ảnh: FBNV

Dù liên tục thay đổi hình tượng, nụ cười vẫn là một trong những đặc điểm nổi bật của Hoàng Hà. Từ những bộ ảnh đời thường đến thảm đỏ, cô thường chọn cách trang điểm không quá cầu kỳ, tập trung vào đường nét tự nhiên.

Hình ảnh của Hoàng Hà vì thế khá đa dạng. Có lúc cô xuất hiện dịu dàng trong những bộ ảnh mang phong cách hoài cổ, khi lại lựa chọn trang phục cá tính trên thảm đỏ.

Một số bộ ảnh khác lại cho thấy hình ảnh đời thường của nữ diễn viên với phong cách đơn giản, trẻ trung. Nét mặt và nụ cười khiến cô vẫn giữ được vẻ gần gũi ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ.