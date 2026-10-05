Mong muốn kết hôn của Nana trước khi công khai hẹn hò T.O.P

Sau khi công khai chuyện tình cảm với T.O.P, Nana bất ngờ được chú ý trở lại với những chia sẻ về hôn nhân mà cô từng nhiều lần công khai trong quá khứ. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng tiết lộ mong muốn tổ chức đám cưới ngoài trời bên hồ bơi, thậm chí diện bikini thay cho váy cưới.

Trước đó, ngày 2/10, thông tin T.O.P và Nana hẹn hò được truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Cả hai được cho là đã bắt đầu mối quan hệ từ khoảng tháng 6. Sau đó, công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận với OSEN rằng họ quen biết nhau thông qua quá trình quay một MV và phát triển thành người yêu vào khoảng tháng 6. Hiện tại, cả hai vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

T.O.P và Nana hẹn hò từ khoảng tháng 6.

Đây cũng là lần đầu tiên Nana công khai chuyện tình cảm kể từ khi ra mắt. Giữa lúc mối quan hệ với T.O.P nhận được sự quan tâm, những phát ngôn trước đây của Nana về chuyện kết hôn cũng được cư dân mạng nhắc lại.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí năm 2014, khi mới ngoài 20 tuổi, Nana từng chia sẻ rằng thời nhỏ cô muốn sống một mình nhưng đã thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến những gia đình hạnh phúc. Nữ diễn viên khi đó tiết lộ mong muốn tổ chức một đám cưới đáng nhớ bên hồ bơi ngoài trời.

“Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tổ chức đám cưới ở một hồ bơi ngoài trời, nơi có thể để lại kỷ niệm lâu dài. Thay vì váy cưới, tôi muốn mặc bikini và quy định dress code của khách mời cũng là đồ bơi”, Nana từng nói.

Đáng chú ý, sau 12 năm, mong muốn đặc biệt này của Nana dường như vẫn không thay đổi. Tháng 2/2025, khi xuất hiện trong chương trình Ong Style do Im Seulong thực hiện, cô thẳng thắn cho biết muốn sớm tìm được người để kết hôn.

Nana chia sẻ: “Tôi cũng có những mong ước về hôn nhân và rất thích trẻ con. Vì vậy, mục tiêu trong cuộc đời tôi là vào một thời điểm thích hợp, có thể xây dựng một gia đình bình thường với người mình thực sự yêu”.

Khi được hỏi về đám cưới trong mơ, Nana tiếp tục khiến mọi người bất ngờ khi mô tả một bữa tiệc bên hồ bơi. Cô muốn mặc bikini bên trong váy cưới và tổ chức hôn lễ tại hồ bơi ngoài trời, nơi tất cả khách mời muốn xuống nước đều phải mặc đồ bơi.

Nữ diễn viên còn tưởng tượng sau khi nghi thức kết thúc, mọi người sẽ cùng nhau cởi bỏ trang phục để bắt đầu một buổi tiệc hồ bơi đúng nghĩa. Nana cho rằng đó sẽ là một đám cưới tự do, thoải mái và giống như một bữa tiệc hơn là nghi lễ truyền thống.

Khi được hỏi về đám cưới trong mơ, Nana từng khiến mọi người bất ngờ khi mô tả một bữa tiệc bên hồ bơi.

Với việc liên tục bày tỏ mong muốn kết hôn trong nhiều năm, Nana hiện khiến công chúng tò mò liệu cô có cơ hội biến đám cưới trong mơ thành hiện thực hay không, nhất là khi nữ diễn viên vừa công khai mối quan hệ với T.O.P.

Sau khi chuyện tình cảm được công khai, Nana cũng gửi lời đến người hâm mộ trên nền tảng giao lưu chính thức: “Mọi người bất ngờ lắm đúng không. Tôi cũng vậy, và cũng hơi ngại nữa. Tôi sẽ hẹn hò thật đẹp và khỏe mạnh”.