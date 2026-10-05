Ca sĩ Quốc Thiên hát trên đường phố Thái Lan, được nhiều người tặng tiền

Đoạn clip Quốc Thiên ngẫu hứng biểu diễn trên đường phố Thái Lan đang thu hút sự chú ý của khán giả. Không sân khấu hoành tráng, không hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, nam ca sĩ vẫn khiến người nghe ấn tượng bởi giọng hát cảm xúc và màn kết hợp ăn ý cùng nghệ sĩ saxophone.

Đoạn clip Quốc Thiên ngẫu hứng biểu diễn trên đường phố Thái Lan đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Trên kênh TikTok cá nhân, Quốc Thiên chia sẻ đoạn video ghi lại một khoảnh khắc khá đặc biệt trong chuyến du lịch Thái Lan. Nam ca sĩ xuất hiện trên đường phố với trang phục đơn giản, thoải mái và ngẫu hứng cầm micro thể hiện ca khúc mới Kẻ say tình 3.

Đồng hành cùng Quốc Thiên trong màn trình diễn là một nghệ sĩ chơi saxophone. Dù không gian biểu diễn hoàn toàn khác với sân khấu chuyên nghiệp, phần thể hiện của nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen. Với cách hát mượt mà, giàu cảm xúc, Quốc Thiên gần như không bị ảnh hưởng bởi chất lượng âm thanh có phần hạn chế.

Sự kết hợp giữa giọng hát của Quốc Thiên và tiếng saxophone tạo nên một không khí khá đặc biệt giữa đường phố Thái Lan. Không có sự chuẩn bị cầu kỳ, màn trình diễn vẫn mang đến cảm giác tự nhiên, phóng khoáng và đúng tinh thần của một cuộc vui ngẫu hứng.

Đáng chú ý, tình huống ở cuối đoạn clip mới là chi tiết khiến nhiều khán giả thích thú. Khi Quốc Thiên đang hang say trình diễn, một số người lần lượt xuất hiện, trao tiền cho nam ca sĩ như để ủng hộ màn biểu diễn.

Thoạt nhìn, nhiều người có thể nghĩ Quốc Thiên đang thực sự "đi hát rong" tại Thái Lan. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, những người trao tiền cho anh lại là những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, trong đó có Duy Khánh ZhouZhou và Thanh Duy - những người bạn đang đồng hành cùng Quốc Thiên trong chuyến đi.

Dù không gian biểu diễn hoàn toàn khác với sân khấu chuyên nghiệp, phần thể hiện của Quốc Thiên vẫn nhận được nhiều lời khen.

Màn "ủng hộ nghệ sĩ đường phố" vì thế nhanh chóng trở thành một màn trêu chọc đầy hài hước giữa những người bạn. Phần bình luận dưới video cũng xuất hiện nhiều phản ứng thích thú từ khán giả. Một số người đùa rằng Quốc Thiên sang Bangkok "hát dạo", thậm chí có khán giả còn hài hước gửi lời động viên nam ca sĩ "mạnh mẽ lên" và mong anh sớm có tiền thực hiện concert.

Không chỉ dừng lại ở màn trêu đùa, Quốc Thiên sau đó đã gom toàn bộ số tiền được bạn bè "tặng" và trao lại cho nghệ sĩ saxophone đã hỗ trợ anh trong phần trình diễn.

Hành động nhỏ nhưng đẹp này khiến khoảnh khắc vốn mang màu sắc hài hước trở nên ấm áp hơn. Thay vì giữ số tiền như một món quà vui từ những người bạn, Quốc Thiên lựa chọn gửi lại cho người nghệ sĩ đã cùng mình tạo nên màn trình diễn trên đường phố.

Quốc Thiên sau đó đã gom toàn bộ số tiền được bạn bè "tặng" và trao lại cho nghệ sĩ saxophone đã hỗ trợ anh trong phần trình diễn.

Qua đoạn clip, có thể thấy chuyến đi của Quốc Thiên và những người bạn không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ. Những khoảnh khắc ngẫu hứng như màn biểu diễn trên đường phố cũng trở thành dịp để các nghệ sĩ tận hưởng âm nhạc theo cách tự nhiên nhất, đồng thời tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau.

Đặc biệt, với Quốc Thiên, việc có thể cất tiếng hát ở bất cứ đâu dường như cũng là một cách để anh kết nối với âm nhạc mà không cần đến ánh đèn sân khấu. Một con phố ở Thái Lan, một cây saxophone và một ca khúc mới cũng đủ tạo nên một sân khấu đặc biệt - nơi sự chuyên nghiệp của người nghệ sĩ gặp gỡ tinh thần ngẫu hứng của những chuyến đi.

Với Quốc Thiên, việc có thể cất tiếng hát ở bất cứ đâu dường như cũng là một cách để anh kết nối với âm nhạc mà không cần đến ánh đèn sân khấu.