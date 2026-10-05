'Mỹ nam nghìn tỷ' của điện ảnh Việt

Theo thống kê đến Box Office Vietnam, tính đến tối 4/10, Trại buôn người thu gần 290 tỷ đồng. Phim vẫn đang áp đảo ở phòng vé nội địa, với số lượng suất chiếu dao động hơn 5.000 suất/ngày. Tác phẩm có Steven Nguyễn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi kể từ thời điểm phát hành đến nay. Nhờ thành tích về doanh thu, Steven Nguyễn trở thành mỹ nam nghìn tỷ của màn ảnh Việt, chỉ sau hai dự án Mưa đỏ và Trại buôn người.

Đáng chú ý, Steven Nguyễn cũng là trường hợp may mắn đầu tiên của thị trường điện ảnh khi chỉ với hai phim trong hai năm liên tiếp, tổng doanh thu đã vươn tới con số 1.000 tỷ đồng. Trước anh, một số diễn viên Việt như Tuấn Trần hay Quang Tuấn phải mất nhiều năm để có thể gia nhập câu lạc bộ "ngôi sao nghìn tỷ".

Trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn đảm nhận vai Quang. Ngoài diễn xuất tròn vai, anh còn được chú ý nhờ ngoại hình điển trai và hình thể săn chắc. Khi bom tấn của Đặng Thái Huyền phát hành, tên tuổi của Steven Nguyễn vụt sáng. Anh trở thành gương mặt được săn đón của nhiều nhà làm phim, nhãn hàng và thương hiệu mỹ phẩm. Steven Nguyễn "một bước thành sao", nhanh chóng thu hút lượng fan đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh điện ảnh, nam diễn viên còn góp mặt trong series truyền hình Không giới hạn của VFC. Anh xuất hiện với vai trò khách mời trong nhiều game show đình đám như Running Man Vietnam, 2 ngày 1 đêm...

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, nam diễn viên tự đánh giá bản thân diễn chưa tốt. "Tôi đang cố gắng nâng cấp mình, từ kỹ năng diễn xuất đến cách thoại. Nói chung, tôi còn thiếu sót rất nhiều và vẫn trong quá trình hoàn thiện. May mắn là bạn bè, gia đình nhìn nhận khá tích cực. Mọi người nói bây giờ tôi diễn khác xưa nhiều, nhìn chung là tốt hơn", anh cho biết.

Nam diễn viên cũng cho rằng bản thân may mắn ở địa hạt phim ảnh trong vài năm qua. Dù vậy, anh cũng có chặng đường hơn 10 năm nỗ lực, cố gắng và trải qua nhiều thăng trầm với nghề diễn. "Khi đã có được rồi thì tôi phải cố gắng, quý trọng điều này và tiếp tục nâng cấp bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được như hiện tại, thật sự. Trong suốt sự nghiệp, tôi không nghĩ quá nhiều. Ví dụ mình đặt ra một mục tiêu mà trong thời gian dài không đạt được thì rất dễ nản. Khi làm nghề, tôi không đặt kỳ vọng theo kiểu phải đạt mục tiêu trong bao lâu, bao lâu thì phải nổi tiếng", anh bày tỏ.

Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991), tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh cao 1,78 m, gương mặt nam tính. Nam chính Trại buôn người từng tham tham gia các web drama trước khi góp mặt ở các dự án điện ảnh, truyền hình. Ngoại hình và lối diễn xuất của Steven Nguyễn giúp anh có lợi thế khi đảm nhận nhiều thể loại nhân vật khác nhau.

An Nhi