Vóc dáng như siêu mẫu của 'bạn gái tổng tài hot nhất hiện tại'

Trang Sina đưa tin nữ diễn viên Tôn Thiên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris để tham dự show diễn của thương hiệu Celine. Ngay từ loạt ảnh ở sân bay cho tới khách sạn, người đẹp phim Đầu xuân tươi sáng liên tiếp nhận được sự chú ý của truyền thông và lời khen của công chúng. Nữ diễn viên được bắt gặp diện áo sơ mi trắng tối giản với thiết kế cổ áo mở lệch không cố tình gợi cảm, không dung tục, đem lại cảm giác thoải mái, tự nhiên.

Trên mạng xã hội Weibo, không ít khán giả bình luận trang phục đơn giản nhưng khiến người xem ấn tượng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bởi khí chất mạnh mẽ, tinh tế, có phần lười nhác rất riêng. Tôn Thiên được khen ngợi: "Tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa sự thoải mái và đẳng cấp", "Đây là kiểu trang phục tinh tế nhưng vẫn đơn giản mà phụ nữ thành thị khao khát. Đó là một gợi ý tuyệt vời cho những chuyến đi làm hằng ngày hoặc những buổi hẹn hò buổi tối - tinh tế nhưng vẫn trang nhã".

Khác với những người đẹp cùng lứa thường lựa chọn trang phục ngọt ngào, Tôn Thiên định vị phong cách cá nhân mang hướng phóng khoáng, unisex, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Tôn Thiên từng nhiều lần diện quần âu, khoe đôi chân dài miên man, kết hợp áo vest thanh lịch, sơ mi phong cách. Gọn gàng nhưng mềm mại, đơn giản nhưng không hề nhàm chán, phong cách cá nhân của Tôn Thiên toát lên vẻ tinh tế cần có của một diện mạo thời trang cao cấp trên sàn diễn, lại dễ ứng dụng trong đời sống.

Theo Sina, Tôn Thiên sinh ra ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), cô là đại diện tiêu biểu cho kiểu "người Đông Bắc" trẻ trung, tràn đầy năng lượng, thoải mái cả trong thời trang và cách sống. Khi tham gia một show truyền hình, nữ diễn viên chỉ mang một chiếc túi đeo chéo nhỏ, thậm chí không cần quần áo thay buổi tối, sự gọn gàng tinh giản này của Tôn Thiên khiến các khách mời nữ trong chương trình vô cùng bất ngờ.

Tôn Thiên sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc. Người đẹp cao 1,72 m, tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên còn được đánh giá có nhiều nét giống Jun Ji Hyun của Hàn Quốc.

Tôn Thiên từng tham gia các bộ phim như Đã nhiều năm như thế, Mau đưa anh tôi đi, Tôi ở tương lai đợi cậu, Vườn sao băng 2018, Manh y điềm thê, Người làm ăn lớn... Tôn Thiên còn nhận giải Diễn viên tiềm năng của năm tại Weibo Điện ảnh chi dạ 2023, giải Diễn viên đột phá của năm tại iQIYI 2024, giải Nữ diễn viên đột phá nhất thời đại mới tại Liên hoan phim Thời đại mới.

Tôn Thiên còn gây ấn tượng với vai Cao Tân Di trong Gió thổi Bán Hạ. Cô thể hiện vai tiểu thư kiêu kỳ nhưng phóng khoáng, luôn nhiệt tình theo đuổi tình yêu. Màn kết hợp ăn ý của Tôn Thiên và Âu Hào cũng là điểm nổi bật thu hút khán giả của phim.

Năm 2026, Tôn Thiên liên tiếp có 3 phim đóng nữ chính đều hiệu quả là Người làm ăn lớn, Tình yêu của người thực dụng và Đầu xuân tươi sáng. Hiện tại là thời điểm ngành truyền hình Trung Quốc ảm đạm, một diễn viên đạt thành tích như Tôn Thiên là hiếm có và được đánh giá cao. Mặt khác, Tôn Thiên tự thừa nhận không hợp đóng cổ trang, cô dũng cảm từ bỏ mảng phim ngôn tình cổ đại vốn có lượng người xem cao để mở lối đi riêng. Tôn Thiên là lựa chọn hàng đầu của mảng phim hiện đại và niên đại với hình mẫu nữ chính trẻ tuổi.