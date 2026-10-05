Từ chuyện Son Ye Jin và Kim Hee Ae bị chỉ trích: Khi sự hoàn hảo trở thành áp lực

Ngày 30/9, Son Ye Jin đăng tải trên mạng xã hội video thưởng thức món phô mai que đang thịnh hành, kèm dòng trạng thái: “Cuối cùng cũng được ăn rồi. Ngon quá”.

Trong video, nữ diễn viên cắn một miếng phô mai que, thích thú kéo sợi phô mai dài ra và tận hưởng món ăn. Đây là khoảnh khắc đời thường thoải mái, khác với hình ảnh thanh lịch mà cô thường thể hiện tại các sự kiện chính thức.

Son Ye Jin đăng tải trên mạng xã hội video thưởng thức món phô mai que đang thịnh hành.

Ban đầu, video nhận được nhiều phản hồi tích cực như “đáng yêu” hay “gần gũi”. Tuy nhiên, khi đoạn clip lan truyền trên mạng, một số bình luận bắt đầu chú ý đến âm thanh phát ra khi Son Ye Jin nhai thức ăn. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng tiếng nhai chóp chép gây khó chịu, thậm chí đặt vấn đề về phép lịch sự trên bàn ăn của nữ diễn viên.

Tranh cãi sau đó còn lan sang mạng xã hội Nhật Bản. Một số cư dân mạng tại đây chia sẻ lại video của Son Ye Jin, đồng thời đề cập đến văn hóa ăn uống. Đoạn clip thưởng thức món ăn chỉ kéo dài vài giây bất ngờ bị đẩy thành cuộc tranh luận về phép tắc ăn uống.

Cũng trong khoảng thời gian này, Kim Hee Ae vướng vào những lời đánh giá ngoại hình ngoài dự kiến.

Nữ diễn viên vừa tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Trong video phỏng vấn được ghi lại tại sự kiện, Kim Hee Ae xuất hiện trước ống kính với trang phục màu đen và mái tóc ngắn được tạo kiểu gọn gàng.

Thế nhưng, thay vì tập trung vào cuộc phỏng vấn hay phong cách thời trang, một số cư dân mạng lại chú ý đến những nếp nhăn trên gương mặt cô. Khi video không qua chỉnh sửa để lộ các nếp nhăn tự nhiên ở vùng mắt và trán, những bình luận như “đột nhiên già đi” hay “cần tăng cân” bắt đầu xuất hiện.

Kim Hee Ae để lộ dấu hiệu tuổi tác trong một đoạn phỏng vấn mới đây.

Điều đáng suy ngẫm từ chuyện Son Ye Jin và Kim Hee Ae bị chỉ trích không nằm ở tiếng nhai thức ăn hay vài nếp nhăn trên gương mặt, mà ở những tiêu chuẩn khắt khe mà công chúng đặt lên các nữ diễn viên. Họ được kỳ vọng phải luôn xinh đẹp, thanh lịch, chỉn chu trước ống kính, nhưng dường như lại ít được trao quyền sống tự nhiên như bất kỳ ai khác. Một khoảnh khắc ăn uống thoải mái cũng có thể bị quy thành thiếu ý tứ, còn gương mặt mang dấu vết thời gian lại trở thành lý do để chê bai.

Tất nhiên, khán giả có quyền đưa ra cảm nhận cá nhân về thần tượng hay nghệ sĩ mình quan tâm. Nhưng quyền nhận xét không đồng nghĩa với việc có thể tùy tiện phán xét, nhất là khi những lời bình phẩm nhắm vào các đặc điểm rất đỗi bình thường của con người. Son Ye Jin không làm gì hơn ngoài thưởng thức một món ăn yêu thích, còn Kim Hee Ae chỉ xuất hiện với diện mạo ở tuổi 59. Cả hai đều không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi kỳ vọng về sự hoàn hảo của người khác.

Son Ye Jin không làm gì hơn ngoài thưởng thức một món ăn yêu thích, còn Kim Hee Ae chỉ xuất hiện với diện mạo ở tuổi 59.

Từ hai câu chuyện này, có lẽ điều cần nhìn lại không phải là các nữ diễn viên đã ăn uống đủ duyên dáng hay giữ gìn nhan sắc đủ tốt hay chưa, mà là cách chúng ta đang nhìn nhận họ. Khi một người phụ nữ nổi tiếng cũng không được thoải mái ăn món mình thích hay tự nhiên già đi, sự ngưỡng mộ dành cho cái đẹp rất dễ biến thành áp lực phải hoàn hảo. Và nếu mọi khoảnh khắc đời thường đều có thể trở thành lý do để chỉ trích, ranh giới giữa quan tâm và soi mói sẽ ngày càng mong manh.