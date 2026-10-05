Quang Lê xúc động trong ngày vui của con gái 23 tuổi

Tối 3/10, nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi trở thành dịp đặc biệt để nữ ca sĩ gặp lại những người từng có ảnh hưởng quan trọng trong hành trình nghệ thuật của mình. Bên cạnh danh ca Hương Lan, sự xuất hiện của Quang Lê trong tiết mục Bài ca Đất Phương Nam mang đến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất chương trình.

Phương Mỹ Chi mời ca sĩ Hương Lan và Quang Lê kết hợp trong tiết mục Bài ca Đất phương Nam.

Sau đêm diễn, hình ảnh Quang Lê đứng dưới khu vực sân khấu giữa lúc trời mưa, chăm chú dõi theo Phương Mỹ Chi biểu diễn cũng thu hút sự chú ý. Không đứng trên sân khấu, nam ca sĩ lặng lẽ quan sát từng phần trình diễn của con gái nuôi với ánh mắt xúc động. Khoảnh khắc ngắn ngủi này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai nghệ sĩ.

Nhiều năm trước, Phương Mỹ Chi từng được Quang Lê dìu dắt khi mới bước chân vào con đường ca hát. Từ một cô bé gây chú ý bởi giọng hát dân ca, nữ ca sĩ hôm nay đã trở thành một nghệ sĩ trẻ có hướng đi riêng, liên tục thử sức với những sân khấu và dự án âm nhạc mới.

Chính vì vậy, màn hội ngộ giữa Phương Mỹ Chi, Quang Lê và danh ca Hương Lan trên sân khấu Dân Chơi Dân Ca không chỉ đơn thuần là một tiết mục kết hợp. Sự xuất hiện của ba thế hệ nghệ sĩ cùng thể hiện Bài ca Đất Phương Nam còn gợi lại chặng đường mà Phương Mỹ Chi đã đi qua, từ cô bé dân ca ngày nào đến nữ ca sĩ trưởng thành với nhiều dấu ấn riêng.

Quang Lê xúc động khi theo dõi con gái nuôi tỏa sáng trên sân khấu.

Đáng chú ý, Quang Lê từng thừa nhận anh có những lo lắng khi Phương Mỹ Chi quyết định rời khỏi công ty và không còn nằm trong sự quản lý trực tiếp của mình. Ở thời điểm ấy, nam ca sĩ không biết con đường mà con gái nuôi lựa chọn sẽ đưa cô đến đâu.

“Ngày hôm nay là ngày mà ba rất vinh dự. Khi con rời khỏi công ty của ba thì ba cảm thấy vừa lo lắng, vừa suy nghĩ là không biết sau này con sẽ ra sao, và ba vẫn theo dõi con qua mỗi năm, thấy con thay đổi nhiều lắm”, Quang Lê chia sẻ.

Thế nhưng, thời gian đã phần nào trả lời cho những băn khoăn của nam ca sĩ. Dù không còn trực tiếp đồng hành với Phương Mỹ Chi trong công việc, Quang Lê cho biết anh vẫn âm thầm theo dõi những bước tiến của cô.

Đặc biệt, khi chứng kiến Phương Mỹ Chi tham gia một cuộc thi quốc tế và đạt thành tích cao, Quang Lê cho rằng đó là minh chứng cho việc cô đã đủ bản lĩnh để đi theo lựa chọn của riêng mình.

“Khi xem cuộc thi quốc tế mà con tham gia, ba rất âm thầm hãnh diện, và khi con đoạt giải cao trong cuộc thi thì tự dưng ba cảm thấy là con đường đã chọn của con là rất xứng đáng”, nam ca sĩ nói.

Với Quang Lê, điều khiến anh hạnh phúc không chỉ nằm ở thành tích mà Phương Mỹ Chi đạt được, mà còn ở việc nữ ca sĩ dám bước ra khỏi vùng an toàn để làm những điều cô thực sự mong muốn.

Quang Lê từng lo lắng khi Phương Mỹ Chi quyết định rời công ty của anh.

Nếu nhiều năm trước, Quang Lê từng đứng ở vị trí người dìu dắt và lo lắng cho tương lai của Phương Mỹ Chi, thì hiện tại, anh có thể đứng phía dưới sân khấu để chứng kiến cô tự tin làm chủ con đường của mình.

Khoảnh khắc nam ca sĩ đứng dưới mưa dõi theo Phương Mỹ Chi vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một hình ảnh hậu trường. Đó cũng có thể được xem như một lát cắt đẹp trong mối quan hệ giữa người từng dìu dắt và cô học trò đã trưởng thành: khi người thầy không còn quyết định con đường phía trước, nhưng vẫn có thể âm thầm dõi theo và tự hào về những gì cô đã làm được.