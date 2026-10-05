Quách Ngọc Ngoan lên tiếng về mối quan hệ với Quách Ngọc Tuyên

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường của Trại buôn người trên trang cá nhân. Đáng chú ý, phần bình luận bên dưới bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Quách Ngọc Ngoan bất ngờ lên tiếng giải đáp thắc mắc về mối quan hệ giữa hai nam diễn viên.

Trong màn tương tác vui vẻ, Quách Ngọc Ngoan tự nhận là “chú ruột” của Quách Ngọc Tuyên, dù một người quê Cà Mau, một người quê Long An. Cách nói hài hước của nam diễn viên khiến nhiều khán giả thích thú, đồng thời một lần nữa làm dấy lên câu hỏi liệu hai người có thực sự có quan hệ họ hàng hay không.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ video hậu trường phim Trại Buôn Người. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là màn trêu đùa giữa hai đồng nghiệp. Quách Ngọc Ngoan đính chính rằng anh và Quách Ngọc Tuyên không phải anh em hay có quan hệ họ hàng được xác nhận. Việc cả hai cùng mang họ Quách, đồng thời đều có tên đệm Ngọc, chỉ là sự trùng hợp khá thú vị.

Nam diễn viên từng hài hước cho rằng biết đâu tổ tiên của hai người có liên quan đến nhau từ xa xưa. Theo anh, họ Quách khá phổ biến ở miền Tây khi xưa nên hoàn toàn có khả năng nhiều gia đình cùng mang họ này, nhưng hiện tại cả hai chỉ đơn thuần là anh em đồng nghiệp trong nghề.

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984 tại Cà Mau. Anh bước vào nghệ thuật với xuất phát điểm là người mẫu, sau đó chuyển sang diễn xuất và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nam tính cùng khả năng hóa thân vào những nhân vật có số phận phức tạp. Nam diễn viên từng gây dấu ấn qua Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Lôi Báo và nhiều dự án điện ảnh khác. Vai Nguyễn Du trong Long thành cầm giả ca cũng giúp anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.

Quách Ngọc Ngoan.

Trong khi đó, Quách Ngọc Tuyên cũng sinh năm 1984 và được khán giả biết đến qua sân khấu, phim truyền hình lẫn web-drama. Anh đặc biệt ghi dấu với hình tượng giang hồ qua series Vi Cá, trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh. Vai Tư Hậu trong Lật mặt 7: Một điều ước giúp tên tuổi Quách Ngọc Tuyên đến gần hơn với đông đảo khán giả màn ảnh rộng.

Điểm thú vị là hai nam diễn viên cùng góp mặt trong Trại buôn người, tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, trong khi Quách Ngọc Tuyên vào vai Phong.

Trên màn ảnh, mối quan hệ giữa hai nhân vật lại hoàn toàn không giống những màn trêu đùa ngoài đời. Phong của Quách Ngọc Tuyên rơi vào tình thế đối đầu với Tài do Quách Ngọc Ngoan thủ vai và cuối cùng bị chính nhân vật Tài bắn chết. Sự đối lập này khiến màn tương tác thân thiết của hai diễn viên ngoài đời càng trở nên thú vị với khán giả.

Quách Ngọc Tuyên.

Sau khi phim ra mắt, Trại buôn người cũng nhanh chóng tạo dấu ấn tại phòng vé. Tác phẩm chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9/2026, sau thời gian dài được phát triển và hoàn thiện.

Từ hai cái tên dễ khiến khán giả nhầm lẫn bởi cùng họ, cùng tên đệm và cùng sinh năm, Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên lại tạo nên một câu chuyện hậu trường thú vị. Ngoài đời chỉ là đồng nghiệp, nhưng trên màn ảnh, hai “Quách Ngọc” lại có màn đối đầu đầy căng thẳng trong Trại buôn người.