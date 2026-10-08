Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Ngày 28/9 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cốt cán thuộc tổ chức khủng bố “Việt Tân” gồm: Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1974 tai Lâm Đồng, quốc tịch Na Uy), Hồ Phạm Hiệp Huy (sinh năm 1975 tại TP Hồ Chí Minh, quốc tịch Úc), Thái Công Trường Sơn (sinh năm 1980 tại Đồng Tháp, quốc tịch Việt Nam) một lần nữa khẳng định tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia. Trong đó, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên Căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Úc mang tên Tran Hiep. Ngay sau đó, 3 đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, 3 đối tượng đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2 Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan đến tổ chức Việt Tân được Bộ Công an thông báo. Ảnh chụp màn hình minh họa

Hành vi khủng bố quy định tại Điều 299 Bộ luật Hình sự là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến thể chế chính trị; nhắm vào tính mạng, tài sản của người dân. Và nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, âm mưu kích động, phá hoại hay chế tạo vũ khí... của các đối tượng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngay sau khi Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 3 đối tượng được công bố, trên các trang mạng xã hội và một số kênh truyền thông hải ngoại thiếu thiện chí, những giọng điệu quen thuộc lại vang lên, cố tình “lập lờ đánh lận con đen”, vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp người bất đồng chính kiến” hay “bắt bớ tùy tiện”. Việc 2 đối tượng Thuận mang quốc tịch Na Uy và Huy mang quốc tịch Úc cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng để tìm cách “quốc tế hóa” sự việc, gây áp lực ngoại giao lên Chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, mọi luận điệu xuyên tạc đó đều hoàn toàn sụp đổ trước những chứng cứ pháp lý và thực tiễn không thể chối cãi. Chủ quyền quốc gia là tối cao, thượng tôn pháp luật để an dân và bất kỳ ai thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải bị xử lý nghiêm minh để răn đe. Việc xử lý nghiêm các đối tượng hoàn toàn tuân thủ các quy trình tố tụng hình sự của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế và các công ước về chống khủng bố toàn cầu mà Việt Nam là thành viên. Đặc biệt, việc vạch trần bộ mặt thật của các đối tượng Thuận, Huy, Sơn là việc làm cần thiết để định hướng dư luận xã hội nhận diện những kẻ phá hoại núp bóng “yêu nước”.

Các đối tượng liên quan đến tổ chức Việt Tân bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố trong tháng 5/20260. Ảnh chụp màn hình minh họa

Nhìn lại lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng đối với những người lầm đường lạc lối, nhưng biết ăn năn hối cải. “Tòa án nhân dân” đã từng chứng kiến nhiều trường hợp các đối tượng tham gia các tổ chức phản động, sau khi bị bắt giữ đã nhận thức được sai lầm, thành khẩn khai báo và được hưởng các chính sách giảm nhẹ hình phạt, đặc xá trước thời hạn tù để trở về với gia đình, tái hòa nhập xã hội. Pháp luật Việt Nam luôn mở rộng lòng bao dung với những người sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm, đóng góp công sức xây dựng Tổ quốc.

Song, thượng tôn pháp luật không lấy chính sách khoan hồng, nhân đạo để thỏa hiệp, buông lỏng kỷ cương. Đối với những đối tượng cố tình chống phá Nhà nước có tổ chức, có tính toán như nhóm đối tượng “Việt Tân” trên cần phải có hình phạt nghiêm khắc, thích đáng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân đang chung tay xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, phồn vinh, an toàn, cuộc chiến chống lại các thế lực thù địch, phản động không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng nào, mà là sự nghiệp của toàn dân. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không ngừng nâng cao “sức đề kháng” trước các luồng thông tin độc hại, xuyên tạc trên không gian mạng. Mọi hành vi phá hoại sự ổn định của đất nước đều đi ngược lại lợi ích tối cao của dân tộc, của nhân dân.

Rõ ràng, việc Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng trên về tội khủng bố khẳng định mạnh mẽ về năng lực, ý chí và quyết tâm bảo vệ an ninh quốc gia của các lực lượng chức năng Việt Nam. Việc xử lý nghiêm minh các đối tượng vừa thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, vừa cảnh tỉnh sâu sắc đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đang nuôi dưỡng ảo tưởng chống phá Nhà nước Việt Nam.