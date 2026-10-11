Phát hiện người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân ở sông Hồng: Hé lộ danh tính nạn nhân

Theo thông tin từ Công an phường Hồng Hà, ngày 16/4/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một nam giới tử vong tại khu vực mặt nước sông Hồng, cuối ngõ 695 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh N.M.T. (sinh năm 1991, thường trú tại xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân nằm ngửa, thi thể đã phân hủy mạnh. Người này mặc áo phông cộc tay, cổ bẻ màu trắng và quần đùi màu xanh.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an phường Hồng Hà đề nghị những người biết thông tin liên quan đến vụ việc hoặc có hình ảnh ghi lại diễn biến vụ việc cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin có thể được cung cấp trực tiếp cho điều tra viên thụ lý vụ việc qua số điện thoại 0948668568, hoặc liên hệ Công an phường Hồng Hà tại số 90 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội. Người dân cũng có thể gửi thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan công an đề nghị người dân phối hợp, cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.