Quy định về tài khoản mạng xã hội phải liên kết VNeID trước 31/12

Chưa thể hiểu quy định theo hướng mọi tài khoản mạng xã hội đều phải liên kết với VNeID trước ngày 31/12. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Thông tin cho rằng tất cả tài khoản mạng xã hội phải liên kết với VNeID trước ngày cuối năm đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nội dung về phạm vi áp dụng, được quy định trong Nghị định 320/2026/NĐ-CP cho thấy cách hiểu này là chưa đầy đủ.

Nghị định 320 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CР về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/9. Ở điều 19 quy định bổ sung khoản 9, khoản 10 vào khoản 8, điều 40 của Nghị định số 69/2024/NĐ-CР.

Một trong những điểm được bổ sung là yêu cầu liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử.

Theo nghị định, yêu cầu này áp dụng với tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực như điện, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, lưu trú, du lịch, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Điểm dễ gây nhầm nằm ở cụm “mạng xã hội”. Nghị định không quy định mọi tài khoản Facebook, TikTok hay các nền tảng tương tự đều phải tự liên kết với VNeID, mà sử dụng khái niệm “tài khoản giao dịch điện tử theo Luật Giao dịch điện tử”, cụ thể là Luật Giao dịch điện tử 2023.

Như vậy, quy định trong Nghị định 320/2026/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với “tài khoản giao dịch điện tử” trên nền tảng số phục vụ hoạt động mạng xã hội.

Việc liên kết, xác thực tài khoản sẽ phụ thuộc vào cách từng nền tảng triển khai kết nối với hệ thống định danh điện tử. Ảnh: Bloomberg.

Nghị định 320 cũng quy định thời hạn chuyển tiếp đối với các tài khoản đã được tạo trước khi văn bản có hiệu lực. Theo đó, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc diện phải liên kết phải hoàn tất xác thực trước ngày 31/12/2026. Riêng lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Vì vậy, mốc 31/12 không phải thời hạn chung buộc mọi chủ tài khoản mạng xã hội phải tự liên kết Facebook, TikTok hay các tài khoản cá nhân khác với VNeID.

Nghị định giao Bộ Công an chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành xử lý vướng mắc phát sinh.

Ở thời điểm hiện tại, người dùng nên theo dõi hướng dẫn từ cơ quan quản lý và thông báo của từng nền tảng về cách xác thực cụ thể, thay vì hiểu rằng mọi tài khoản mạng xã hội đều phải tự liên kết với VNeID trước cuối năm.

Ngoài quy định về tài khoản giao dịch điện tử, Nghị định 320 còn mở rộng việc tích hợp, khai thác giấy tờ và dữ liệu trên VNeID, từ căn cước, hộ chiếu, giấy phép lái xe đến thông tin bảo hiểm, đất đai và nhiều giấy phép chuyên ngành.

Như vậy, yêu cầu xác thực tài khoản trên nền tảng số chỉ là một phần trong phạm vi điều chỉnh rộng hơn của nghị định về định danh điện tử.