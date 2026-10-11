Xả súng tại Mỹ khiến 9 người thiệt mạng

Hiện trường vụ xả súng

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 17h ngày 9.10 tại một căn nhà trên đường Perry, thuộc thành phố Erie, bang Pennsylvania, cách thành phố Pittsburgh khoảng 190km về phía Bắc.

Theo thông tin do cơ quan chức năng công bố tại cuộc họp báo ngày 10.10, nghi phạm là một nam giới 45 tuổi, có quan hệ họ hàng với 7 nạn nhân trong nhà, trong khi nạn nhân thứ 8 là bạn của người phụ nữ đang mang thai.

Theo diễn biến vụ án, sau khi có tiếng súng nổ phát ra bên trong căn nhà, hai người phụ nữ hoảng loạn chạy ra ngoài đập cửa cầu cứu hàng xóm xung quanh. Ngay lập tức, nghi phạm đuổi theo và nổ súng bắn gục cả hai người phụ nữ ngay tại chỗ trước khi quay trở lại cố thủ bên trong.

Nhân chứng tại hiện trường đã lập tức báo tin cho lực lượng chức năng sau khi nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng la hét.

Nhận được tin báo, Cảnh sát thành phố Erie cùng lực lượng đặc nhiệm SWAT đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường, phong tỏa khu vực và bao vây ngôi nhà, liên tục kêu gọi nghi phạm ra đầu hàng.

Sau khi đột nhập vào kiểm tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm đã tử vong ở tầng hai với vết thương do súng gây ra.

Tại hiện trường bên trong ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể một bé trai 5 tuổi và một bé gái 1 tuổi ở khu vực tầng một, hai người phụ nữ cùng hai nam thanh niên tử vong tại khu vực cầu thang. Cùng với hai phụ nữ bị bắn gục bên ngoài, tất cả 8 nạn nhân đều đã tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Rick Lorah - cảnh sát trưởng thành phố Erie gọi đây là một trong những hiện trường bi thảm và ám ảnh nhất mà ông từng đối mặt, đồng thời xác nhận hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

Gửi lời chia buồn trực tiếp đến gia đình các nạn nhân, bà Daria Devlin, Thị trưởng thành phố Erie bày tỏ: “Tôi xin lỗi một cách sâu sắc nhất. Những gì đã xảy ra với các bạn thật kinh hoàng”.

Ông Josh Shapiro, Thống đốc bang Pennsylvania khẳng định chính quyền bang sẽ hỗ trợ toàn diện cho chính quyền thành phố Erie. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.