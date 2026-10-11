Giả chữ ký sếp 111 lần, nữ kế toán ở Lào Cai 'rút ruột' hơn 30 tỷ đồng tiền bảo hành dự án

Quá trình điều tra, xác minh, xác định trong thời gian từ ngày 23/2/2018 đến ngày 12/10/2023, Đặng Thị Lý đã lập, ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát làm chủ đầu tư trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Đối tượng Đặng Thị Lý tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 11/10/2026, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Được biết, Đặng Thị Lý khi bị bắt đang là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.