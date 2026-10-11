Cháy pin sạc dự phòng trên máy bay ở Hàn Quốc, 43 hành khách bỏ chuyến

Theo hãng tin Yonhap, sự cố xảy ra khoảng 19h30 ngày 10/10 trên chuyến bay của Jeju Air dự kiến khởi hành lúc 19h15 từ sân bay quốc tế Cheongju đến đảo Jeju, Hàn Quốc. Khi máy bay vẫn đang đỗ tại sân bay, pin sạc dự phòng của một hành khách bất ngờ bốc cháy.

Hành khách ngồi gần đó đã dùng quần áo phủ lên thiết bị để xử lý ban đầu. Tiếp viên sau đó sử dụng túi chuyên dụng để xử lý sự cố liên quan đến pin lithium. Toàn bộ 168 hành khách và thành viên tổ bay được sơ tán khỏi máy bay.

Sân bay quốc tế Cheongju. Ảnh: tripose

Chuyến bay chậm hơn 5 giờ, 43 hành khách bỏ chuyến

Theo thông tin được công bố ngày 11/10, Jeju Air phải kiểm tra máy bay sau sự cố, khiến chuyến bay bị chậm hơn 5 giờ. Máy bay khởi hành từ Cheongju lúc 0h40 ngày 11/10 và đến sân bay Jeju lúc 1h40 cùng ngày.

Trong số 168 hành khách ban đầu, chỉ 125 người tiếp tục hành trình. 43 người còn lại từ chối lên máy bay sau khi chuyến bay bị trì hoãn.

Vụ cháy khiến một hành khách đang cầm pin sạc dự phòng bị bỏng nhẹ ở tay. Hơn 10 hành khách và thành viên tổ bay có biểu hiện đau đầu, khó thở. Không có người nào phải chuyển đến bệnh viện.

Jeju Air thông báo hỗ trợ hành khách khoản bồi thường chậm chuyến 30.000 won/người và chi phí đi lại 10.000 won/người. Những hành khách không tiếp tục chuyến bay được thông báo phương án hoàn tiền hoặc bố trí chuyến bay thay thế.

Quy định an toàn với pin sạc dự phòng khi đi máy bay

Sự cố trên chuyến bay Jeju Air một lần nữa đặt ra vấn đề an toàn khi mang pin sạc dự phòng lên máy bay. Pin lithium có thể phát sinh nhiệt bất thường, bốc khói hoặc cháy khi bị hư hỏng hay xảy ra sự cố bên trong. Đáng chú ý, đám cháy có thể bùng phát trở lại ngay cả sau khi đã được dập tắt.

Tại Việt Nam, từ ngày 1/7/2026, hành khách được mang tối đa hai pin sạc dự phòng lên máy bay. Các thiết bị này phải được để trong hành lý xách tay, không được sạc trong suốt chuyến bay và không được sử dụng để sạc cho các thiết bị điện tử khác trên máy bay. Pin cần được đặt ở vị trí dễ quan sát để tổ bay có thể kịp thời phát hiện và xử lý khi xảy ra sự cố.

Theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam, pin lithium-ion có dung lượng năng lượng không quá 100 Wh được phép mang theo theo quy định. Với loại pin có dung lượng trên 100 Wh đến 160 Wh, hành khách cần được hãng hàng không chấp thuận trước. Các giới hạn này nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và tạo điều kiện để tổ bay ứng phó kịp thời nếu pin gặp sự cố.

Đến nay, các nguồn tin được dẫn chưa công bố kết luận điều tra về nguyên nhân trực tiếp khiến pin sạc dự phòng bốc cháy trên chuyến bay Jeju Air.