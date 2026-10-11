5 'trợ thủ' đắc lực phía sau các video cờ bạc, giang hồ mạng ở Lào Cai bị khởi tố

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc, SN 1985, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai); Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập, SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) và Trịnh Hải Nam (tên gọi khác Hải Nam Media, SN 1987, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng, Trương Văn Nam; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 10/10, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 bị can gồm: Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000); Phạm Duy Hưng (SN 1996); Nguyễn Quốc Chiến, (SN 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (SN 1996, trú tại xã Phong Hải) và Nguyễn Mạnh Hoan (SN 1994, trú tại phường Cam Đường tỉnh Lào Cai).

Các đối tượng được Công an tỉnh Lào Cai xác định đã có hành vi “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 xảy ra tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.