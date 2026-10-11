Ninh Bình: Khởi tố Thắng Ật về tội gây rối trong Di sản Tràng An

Nguyễn Văn Thắng (Thắng Ật) bị khởi tố vì tội gây rối trật tự công cộng trong khu vực Di sản Tràng An. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 28.9.2026, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (khu vực Di sản Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, livestream hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.