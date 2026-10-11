Đại úy Cảnh sát giao thông giúp cụ bà đi lạc trở về với gia đình

Cụ thể, trưa 11/10, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng đội là Trung tá Nguyễn Ngọc Thế được phân công nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo TTATGT trên tuyến Hàng Giấy - Hàng Đậu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trên đường tuần tra, Đại úy Tùng phát hiện một cụ bà ngồi trên vỉa hè đường Hàng Đậu có biểu hiện đi lạc, khá mệt mỏi nên đã cùng đồng đội lại gần kiểm tra.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng đội hỗ trợ cụ H.T.Q, trưa ngày 11/10.

Qua thăm hỏi, tổ công tác nhận thấy cụ bà có dấu hiệu đãng trí, không nhớ rõ họ tên, địa chỉ và thông tin người thân.

Sau khi báo cáo Chỉ huy đơn vị, tổ CSGT liền đưa cụ bà về trụ sở Đội để chăm sóc và tiến hành xác minh thêm về thông tin cá nhân, gia đình. Không lâu sau đó, con gái của cụ bà là chị T.H.Y. đã nhận được cuộc điện thoại từ Đại úy Tùng thông báo đến trụ sở đón mẹ.

Chị Y. cho biết, mẹ của chị là bà H.T.Q. (SN 1942) bị đãng trí và rời khỏi nhà từ sáng cùng ngày khiến cả gia đình phải bủa đi tìm kiếm khắp nơi. Trong lúc cả nhà đang lo lắng cho mẹ thì nhận được điện thoại của các đồng chí CSGT hiện đang chăm sóc bà Q. tại trụ sở Đội CSGT số 1.

Xúc động trước sự hỗ trợ của tổ công tác cũng như toàn thể Đội CSGT số 1, chị Y. thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh (Đội trưởng Đội CSGT số 1) cho biết, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng là cán bộ trách nhiệm, tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ và cũng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Mới đây, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Trần Nhật Duật, Đại úy Tùng cũng kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên có ý định tiêu cực trên cầu Long Biên.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng động viên nam thanh niên từ bỏ suy nghĩ tiêu cực.

Theo chia sẻ của Đại úy Tùng, thời điểm đó, mọi việc diễn ra khá nhanh, ngay sau khi được người dân thông tin anh chỉ kịp báo cáo nhanh về chỉ huy đơn vị đồng thời khẩn trương tiếp cận hiện trường. Phát hiện nam thanh niên đã di chuyển ra phía ngoài lan can cầu, có nguy cơ tự làm hại bản thân, anh cùng những người có mặt kiên trì khuyên can, kịp thời đưa người này đến vị trí an toàn.

Theo chia sẻ của gia đình, nam thanh niên là em T.T.H. (SN 2013) vì buồn chuyện gia đình nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng làm nhiệm vụ cùng các đồng đội.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an khi thực hiện nhiệm vụ. Khi phát hiện người dân gặp nguy hiểm hoặc cần hỗ trợ, cán bộ CSGT phải chủ động tiếp cận, tìm cách xử lý phù hợp, đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu.

Với anh, nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn là kịp thời giúp đỡ nhân dân khi cần thiết. Đó cũng là việc làm cụ thể để thực hiện trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, tận tụy và trách nhiệm.