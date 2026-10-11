Trộm xe máy ở Nghệ An đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ

Ngày 11/10, Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết, đang điều tra nhóm đối tượng bị xác định liên quan đến 9 vụ trộm xe máy tại Nghệ An, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: TL.

Trước đó, Công an phường Trần Phú phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy công an, cả nhóm tăng ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị truy đuổi, khống chế.

Các đối tượng gồm N.D.H. (SN 2010), U.N.T. (SN 2012), cùng trú xã Đan Hải và Lê Văn Học (SN 2007), trú xã Hương Phố. Bước đầu, N.D.H. và U.N.T. khai nhận đã bàn bạc, rủ nhau sang Nghệ An trộm cắp 9 xe máy từ đầu tháng 9/2026 đến khi bị bắt.

Sau khi trộm, các đối tượng đưa xe về Hà Tĩnh, liên hệ tìm đầu mối tiêu thụ; đồng thời tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn và sử dụng mạng xã hội tìm người mua nhằm tránh bị phát hiện.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 xe máy và đang tiếp tục điều tra.