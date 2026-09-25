Không đơn giản khi lựa chọn luật sư công

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa có cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thí điểm thực hiện chế định LSC.

Theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định LSC, Bộ Tư pháp là 1 trong 18 Bộ, địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm.

Quang cảnh cuộc họp.

Báo cáo của Cục Bổ trợ tư pháp cho thấy, trên cơ sở kết quả rà soát ban đầu về nguồn nhân lực và nhu cầu công việc có tính chất pháp lý tại các cơ quan thực hiện thí điểm, có thể thấy việc triển khai thí điểm chế định LSC có những thuận lợi nhưng cũng có thể phát sinh khó khăn, vướng mắc nhất định trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về nguồn nhân lực, các đơn vị thuộc Bộ cơ bản đều có nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện hoặc có khả năng trở thành LSC, nhiều nhất là Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và Cục Quản lý thi hành án dân sự.

Về khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh, đây là chế định mới chưa có tiền lệ nên việc triển khai có thể sẽ gặp lúng túng. Nhiều đơn vị nguồn nhân lực để có thể cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư để trở thành LSC hiện đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc đảm nhiệm các vị trí chuyên môn quan trọng, do đó việc bố trí thực hiện nhiệm vụ LSC có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện khối lượng công việc thường xuyên lớn, biên chế còn thiếu, dẫn đến lo ngại về khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi được giao thêm nhiệm vụ LSC. Việc kiêm nhiệm chức danh LSC có thể dẫn đến tình trạng quá tải do vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hiện có, vừa tham gia giải quyết các vụ việc pháp lý, nhất là việc LSC có thể phải tham gia công việc của LSC tại các cơ quan thực hiện thí điểm khác.

Cũng qua rà soát cho thấy số lượng việc thuộc phạm vi công việc của LSC phát sinh và dự kiến phát sinh trong năm 2026 tại các đơn vị thuộc Bộ là không nhiều, chỉ tập trung chủ yếu ở 2 đơn vị (Cục Quản lý thi hành án dân sự và Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế).

Đại diện các đơn vị nhất trí cho rằng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần nhận thức đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc thí điểm LSC, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được quan tâm thực hiện. Đồng thời, kiến nghị tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn triển khai thi hành Nghị quyết số 24, thiết kế các nội dung công việc dành cho LSC, chuẩn bị chu đáo cho việc lựa chọn người trở thành LSC, khẩn trương xây dựng nội dung bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người trở thành LSC…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, theo yêu cầu của Nghị định số 364/2026/NĐ-CP, các đơn vị cần rà soát, đề xuất người có đủ điều kiện để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, trở thành LSC ngay. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, xem xét những lĩnh vực chuyên môn cần có LSC.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, đăng ký trở thành LSC không phải để giải quyết chế độ, bởi đây là công việc khó, gắn nhiều với trách nhiệm. Do đó, Thứ trưởng lưu ý Cục Bổ trợ tư pháp phải phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, sàng lọc danh sách những người đăng ký tham gia lựa chọn trở thành LSC từ các đơn vị gửi đến một cách kỹ lưỡng. Sau khi có danh sách đề xuất, cần báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh tú yêu cầu Cục Bổ trợ tư pháp sớm tổ chức hội nghị triển khai thí điểm chế định LSC với sự tham gia của 8 Bộ, ngành và 10 địa phương thực hiện thí điểm chế định LSC. Nội dung Hội nghị cần tập trung về bảo đảm chất lượng LSC và tiêu chí đánh giá vụ việc cần LSC tham gia.

Cùng với đó, cần tăng cường truyền thông về việc triển khai thí điểm chế định LSC, trong đó có Nghị quyết số 24 và Nghị định số 364. Quá trình truyền thông về vấn đề này, các đơn vị thuộc Bộ cần có những khuyến nghị về khó khăn, vướng mắc.