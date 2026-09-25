BSR mở rộng nguồn dầu thô, tăng tính chủ động cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đã trao Thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng (thứ 6 từ trái qua, hàng đầu) trao Thỏa thuận khung với đối tác ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương

Sáng 23.9.2026, Tọa đàm bàn tròn cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã diễn ra tại TP. New York (Hoa Kỳ).

Trong khuôn khổ Tọa đàm, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã trao Thỏa thuận khung mua dầu thô với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Tập đoàn ExxonMobil.

Thỏa thuận mở ra thêm một hướng hợp tác trong cung ứng nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, đồng thời góp phần mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng dầu thô quốc tế của BSR.

Việc hợp tác với ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong bối cảnh BSR đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và chủ động ứng phó với những biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Từ đầu năm 2026, BSR đã chủ động tìm kiếm, đánh giá và mở rộng các nguồn dầu thô từ nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Trước đó, Tổng công ty cũng đã kí các thỏa thuận cung cấp dầu thô với Chevron, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho NMLD Dung Quất.

Một trong những lợi thế của NMLD Dung Quất hiện nay là khả năng tiếp nhận và chế biến nhiều chủng loại dầu thô. Từ đầu năm 2026 đến nay, BSR đã thử nghiệm thành công thêm 3 loại dầu thô mới, nâng tổng số loại dầu thô có thể chế biến tại Nhà máy lên 40 loại, gồm 12 loại dầu trong nước và 28 loại dầu nhập khẩu.

Riêng trong năm 2026, BSR đã làm chủ công nghệ chế biến dầu thô Erha của Nigeria với tỉ lệ phối trộn tối đa khoảng 45% thể tích và condensate Sao Vàng - Đại Nguyệt với tỉ lệ tối đa khoảng 12% thể tích.

Việc đa dạng hóa nguồn dầu thô giúp BSR chủ động lựa chọn nguyên liệu phù hợp với diễn biến thị trường, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống.

Nhập dầu thô tại phao SPM cho NMLD Dung Quất

Trong năm 2025, NMLD Dung Quất đã nhập khoảng 8,28 triệu tấn dầu thô, trong đó dầu thô nhập khẩu chiếm khoảng 31%. Sang năm 2026, nhằm bảo đảm nguồn cung và chủ động ứng phó với những bất ổn địa chính trị, BSR ưu tiên cân đối nguồn dầu thô trong nước, đồng thời tiếp tục duy trì nhập khẩu dầu thô với tỉ trọng khoảng 15%. Nguồn dầu nhập khẩu được cung ứng từ nhiều khu vực như Tây Phi, Địa Trung Hải và Đông Nam Á.

Với Thỏa thuận khung mua dầu thô cùng ExxonMobil Châu Á - Thái Bình Dương, BSR tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tạo thêm lựa chọn về nguồn nguyên liệu cho NMLD Dung Quất. Đây cũng là bước đi nhằm nâng cao tính chủ động về nguyên liệu, tăng khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường dầu mỏ và củng cố năng lực vận hành của Nhà máy.