PNJ đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên của PNJ năm 2026. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, PNJ đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2026 đạt 48.660 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.271 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 3.409 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại tình hình kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất giảm mục tiêu doanh thu xuống 39.057 tỷ đồng, bằng khoảng 80% kế hoạch ban đầu và tăng 10% so với năm 2025.

Yếu tố làm thay đổi đáng kể kế hoạch lợi nhuận là khoản dự phòng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. PNJ cho biết, theo giả định thận trọng, khách hàng có thể bán lại hoặc đổi khoảng 80% lượng hàng hóa đã bán, tương ứng khoản dự phòng ước tính 7.071 tỷ đồng.

Sau khi tính khoản dự phòng này vào kế hoạch hợp nhất, lợi nhuận gộp năm 2026 từ mức 9.486 tỷ đồng theo kế hoạch ban đầu chuyển thành lỗ 2.340 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế từ 4.271 tỷ đồng chuyển thành lỗ 6.059 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng. Nếu không tính khoản dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi, PNJ ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 800 tỷ đồng.

PNJ cho biết việc trích lập được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, nhằm phản ánh trước các chi phí có thể phát sinh từ chính sách thu đổi thay vì ghi nhận trong các năm sau. Theo doanh nghiệp, đối với lượng hàng hóa đã bán đến tháng 9-2026, dự kiến không phát sinh thêm khoản trích lập tương tự trong năm 2027.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, HĐQT PNJ cũng đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống 10%. Do đã tạm ứng 10%, nếu được thông qua, doanh nghiệp sẽ không phải chi thêm cổ tức tiền mặt cho năm 2025. Cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2026 cũng được điều chỉnh từ 20% xuống 0%.

Về hoạt động kinh doanh, PNJ cho biết doanh thu tháng 7 và 8-2026 tăng khoảng 4,5% so với cùng kỳ, nhưng biên lợi nhuận gộp giảm còn khoảng 10%, so với 18,5% cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế khoảng 60 tỷ đồng trong 2 tháng này, do biên lợi nhuận giảm, diễn biến thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ.

Để tăng cường năng lực tài chính, PNJ dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng bằng nhiều hình thức. Phương án cụ thể sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Liên quan chất lượng kim cương, PNJ cho biết Vinacontrol đã lấy mẫu ngẫu nhiên, niêm phong và gửi Viện Khoa học Đá quý Châu Á (AIGS) kiểm định độc lập. Theo kết quả do PNJ công bố, 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên và phù hợp với các thông số 4C mà doanh nghiệp công bố. Đây là một trong những bước đi đầu tiên trong cam kết của PNJ về tăng cường kiểm chứng độc lập, minh bạch thông tin.

Nhẫn kim cương PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN