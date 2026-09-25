Xã Nguyễn Phích cần nhanh chóng hoàn thành quy hoạch, định hình không gian phát triển

Đồng chí Nguyễn Bình Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân yêu cầu Xã Nguyễn Phích tập trung hoàn thành công tác quy hoạch ngay trong tháng 10, qua đó định hình không gian phát triển lâu dài.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, phát triển sản xuất; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực công, tránh lãng phí.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội Xã Nguyễn Phích phát triển ổn định. Tổng sản lượng thuỷ sản đạt hơn 14.400 tấn; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 52%. Các điểm du lịch sinh thái đón khoảng 12.500 lượt khách, doanh thu hơn 4 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2026.

Địa phương đã giải ngân 21,353 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 81% kế hoạch; thu ngân sách ước 1,5 tỷ đồng, đạt 75% dự toán. Đến ngày 15/9, xã thành lập mới 15 doanh nghiệp; có 5 hợp tác xã và 33 tổ hợp tác.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng; bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp duy trì hơn 97 điểm. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện với tổng kinh phí trợ cấp xã hội hơn 17,115 tỷ đồng.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 4/9 đã thu thập 351 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Nguyễn Phích, khẳng định, địa phương sẽ cụ thể hoá các nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất.

Đồng chí Lê Ngọc Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Xã Nguyễn Phích, báo cáo phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2026.

Quý IV/2026, Xã Nguyễn Phích tập trung thực hiện kịch bản tăng trưởng dựa trên 3 trụ cột: đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao năng suất thuỷ sản, lâm nghiệp, chăn nuôi; thúc đẩy phát triển dịch vụ.

Địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026 là GRDP đạt 1.180 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm.

100% đại biểu thống nhất thông qua báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Dịp này, UBND Xã Nguyễn Phích khen thưởng 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong triển khai các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Đỗ Hoàng Giới, Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích, trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Phích Huỳnh Hoàng Tương trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.