Tập huấn giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ hoạt động ở cơ sở

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại chương trình tập huấn

Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ

Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn triển khai thí điểm mở rộng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đến các tổ dân phố trực thuộc các phường; sử dụng Hệ thống Trợ lý ảo Công chức số xứ Lạng và một số công cụ, giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Tại đây, các đại biểu cũng được hướng dẫn, trao đổi về quy trình sử dụng, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu thực tế trong quá trình tiếp cận, khai thác các giải pháp số.

Cán bộ VNPT Lạng Sơn hướng dẫn triển khai thí điểm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đến các tổ dân phố

Đại biểu tham dự tập huấn

Đại biểu thực hành đăng nhập Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, xử lý văn bản điện tử, tăng cường thông tin giữa cơ sở với các cơ quan nhà nước; từng bước đưa các giải pháp chuyển đổi số vào phục vụ hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.