Tập huấn giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ hoạt động ở cơ sở
Chiều 25/9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn triển khai các giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã trong tỉnh, với sự tham gia của các bí thư chi bộ khối, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố.
Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn triển khai thí điểm mở rộng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice đến các tổ dân phố trực thuộc các phường; sử dụng Hệ thống Trợ lý ảo Công chức số xứ Lạng và một số công cụ, giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
Tại đây, các đại biểu cũng được hướng dẫn, trao đổi về quy trình sử dụng, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu thực tế trong quá trình tiếp cận, khai thác các giải pháp số.
Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, xử lý văn bản điện tử, tăng cường thông tin giữa cơ sở với các cơ quan nhà nước; từng bước đưa các giải pháp chuyển đổi số vào phục vụ hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tap-huan-giai-phap-chuyen-doi-so-ho-tro-hoat-dong-o-co-so-5105369.html