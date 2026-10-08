Tuyển Benin phẫn nộ sau trận chia tay Messi

Cầu thủ Benin bất mãn sau trận đấu với Argentina.

Sáng 7/10, Messi chơi trận cuối cùng trong màu áo Argentina khi đội nhà thắng Benin 3-0. Trận giao hữu này mang về khoảng 13 triệu USD tiền vé, cho thấy sức hút thương mại đặc biệt trong lần cuối Messi khoác áo Argentina.

Vé trận cuối của Messi có giá từ khoảng 59 USD đến 316 USD nhưng vẫn được bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Thế nhưng, theo France Football, tuyển Benin không được nhận bất kỳ khoản thưởng tài chính nào sau trận. Trước đó, họ cũng đồng ý không nhận chia sẻ doanh thu phát sinh từ sự kiện.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều cầu thủ Benin khá tức giận đó là không có hoạt động trao đổi áo đấu hay quà tặng sau trận. Ngoài ra, cũng không có buổi chụp ảnh chung với các cầu thủ Argentina.

Trên sóng truyền hình, một cầu thủ Benin cố gắng chụp ảnh với Messi nhưng dường như bị Leo phớt lờ. Đồng thời, các cầu thủ Benin cũng không được phép vào phòng thay đồ của đội tuyển Argentina.

Đội tuyển Benin bày tỏ sự bất mãn cực độ trước cách họ bị đối xử trong sự kiện này. Việc bị đối xử theo cách như vậy khiến phía Benin cảm thấy bị xem nhẹ và không được tôn trọng đúng mức sau trận đấu.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.