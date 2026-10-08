Khánh Thi sau 3 ngày tại Ý: 'Tự hào và càng thấy rõ trách nhiệm của mình với nghề'

Khánh Thi vừa có một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình gắn bó với dancesport khi vinh dự được đến Rome, Italia để đảm nhận vai trò trọng tài tại WDSF GrandSlam seri 2026. Với nữ kiện tướng, đây không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp đáng tự hào mà còn là trách nhiệm lớn khi được góp mặt tại một sân chơi quy tụ những vận động viên hàng đầu thế giới.

WDSF GrandSlam seri 2026 là sự kiện lớn của Liên đoàn Nhảy thể thao thế giới (WDSF), quy tụ hàng nghìn vận động viên đến từ hơn 50 quốc gia, cùng tranh tài ở nhiều nội dung, trong đó có những hạng mục vô địch thế giới. Việc được lựa chọn vào đội ngũ trọng tài của một giải đấu có quy mô và chất lượng chuyên môn cao như vậy cho thấy vị trí của Khánh Thi trong cộng đồng dancesport quốc tế sau nhiều năm theo đuổi bộ môn này.

Khánh Thi vừa có một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình gắn bó với dancesport.

Sau 3 ngày làm việc liên tục tại Rome, Khánh Thi có những chia sẻ đầy cảm xúc. Nữ kiện tướng cho biết cô vinh dự khi được đến tận Rome để làm trọng tài tại giải đấu lớn của Liên đoàn Nhảy thể thao thế giới. Tuy nhiên, đằng sau niềm tự hào ấy là áp lực không nhỏ khi mỗi ngày cô phải chấm thi từ 8 giờ sáng đến tối.

Khánh Thi chia sẻ: "Vinh dự được đến tận Rome, Ý, để làm trọng tài tại WDSF GrandSlam seri 2026. Một sự kiện lớn của liên đoàn nhảy thể thao thế giới, quy tụ hàng nghìn vận động viên đến từ hơn 50 quốc gia, với nhiều nội dung vô địch thế giới và sự góp mặt của những vận động viên đỉnh cao.

3 ngày liên tục chấm thi, từ 8 giờ sáng đến tối là một trải nghiệm đầy tự hào nhưng cũng nhiều áp lực. Mỗi phần thi đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, công tâm và chính xác, bởi phía sau mỗi đánh giá là công sức, kỳ vọng và cả hành trình phấn đấu của vận động viên".

Điều đáng chú ý trong những chia sẻ của Khánh Thi là cách cô nhìn nhận vai trò của một trọng tài. Với cô, mỗi điểm số hay đánh giá được đưa ra không đơn thuần là kết quả của vài phút thi đấu trên sàn, mà phía sau đó còn là công sức, kỳ vọng và hành trình tập luyện của mỗi vận động viên. Chính vì thế, sự công tâm và chính xác luôn là yêu cầu được đặt lên hàng đầu.

Điều đáng chú ý trong những chia sẻ của Khánh Thi là cách cô nhìn nhận vai trò của một trọng tài.

Đó cũng là lý do sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Khánh Thi vẫn giữ cho mình tâm thế của một người không ngừng học hỏi. Trong ba ngày làm việc tại Rome, cô có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng nhiều trọng tài uy tín đến từ khắp thế giới. Với Khánh Thi, đây là dịp quý giá để trao đổi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Khép lại ba ngày làm việc tại Rome, Khánh Thi thừa nhận có mệt nhưng đổi lại là rất nhiều cảm xúc. Điều khiến cô tự hào nhất không chỉ là được đứng trong đội ngũ trọng tài của một giải đấu lớn, mà còn là cảm giác được góp mặt với tư cách một trọng tài Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

"Tự hào khi được góp mặt với tư cách một trọng tài Việt Nam và càng thấy rõ trách nhiệm của mình với nghề", Khánh Thi bày tỏ.

Có lẽ, chính câu nói này thể hiện rõ nhất thái độ của Khánh Thi sau nhiều năm gắn bó với dancesport. Khi được trao một trọng trách lớn, Khánh Thi không xem đó đơn thuần là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua mà còn là động lực để tiếp tục làm nghề một cách nghiêm túc và có trách nhiệm hơn.

Khép lại ba ngày làm việc tại Rome, Khánh Thi thừa nhận có mệt nhưng đổi lại là rất nhiều cảm xúc.

Từ sàn đấu trong nước đến những giải đấu quốc tế, hành trình của Khánh Thi cho thấy một người làm nghề càng đi xa lại càng ý thức rõ hơn về giá trị của chuyên môn. Và với Khánh Thi, niềm tự hào lớn nhất có lẽ không chỉ nằm ở việc được gọi tên tại một sự kiện lớn mà còn ở việc có thể góp phần đưa hình ảnh dancesport Việt Nam hiện diện một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp trên bản đồ thế giới.