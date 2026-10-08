Vì sao Đình Bắc bị treo giò 2 trận ở Asian Cup 2027?

Ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ngày 23/1/2026, Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86 sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương.

Đánh giá đây là hành vi phạm lỗi nghiêm trọng, AFC sau đó quyết định treo giò Đình Bắc 2 trận và phạt 1.000 USD. Tuy nhiên, VCK U23 châu Á 2026 là giải U23 cuối cùng mà cầu thủ người Nghệ An đủ tuổi tham dự. Vì vậy, anh không thể chấp hành án phạt ở một giải U23 tiếp theo. Theo quy định kỷ luật AFC, án treo giò đối với Đình Bắc được tính ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ban đầu, nhiều thông tin cho rằng Đình Bắc chấp hành 1 trận treo giò khi tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, VFF cho biết tiền đạo CAHN không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik ở trận đấu này, chứ không phải anh bị treo giò.

Đình Bắc bị treo giò 2 trận đầu vòng bảng Asian Cup 2027 nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Tiếp đến, hai giải đấu ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc đều không thuộc hệ thống thi đấu của AFC. Vì vậy, án phạt của Đình Bắc vẫn bị "treo".

Phải tới VCK Asian Cup 2027, nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam, Đình Bắc mới được tính là chấp hành án phạt. Như vậy, chân sút sinh năm 2004 sẽ phải ngồi ngoài trong trận ra quân Asian Cup 2027 gặp UAE ngày 10/1 và trận thứ hai gặp Hàn Quốc ngày 15/1/2027.

Đình Bắc chỉ ở trở lại ở trận tuyển Việt Nam gặp Yemen cuối vòng bảng ngày 20/1. Đây là một tổn thất lớn với tuyển Việt Nam khi Đình Bắc có vai trò rất quan trọng trên hàng công. Không có Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik sẽ phải tính đến những phương án khác đá cặp cùng Xuân Son như Minh Hoàng, hay gọi trở lại Tiến Linh, Tuấn Hải...