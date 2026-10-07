Khúc hát cuối của người nghệ sĩ vĩ đại, tạm biệt, Leo!

Ở một trận đấu mang đậm tính chất tri ân, những phân tích chiến thuật không còn quá quan trọng nữa. Người hâm mộ đến, không chỉ để cổ vũ cho La Albiceleste, mà còn để cúi chào, và tạm biệt một huyền thoại sống của bóng đá thế giới, trong lần cuối cùng anh khoác lên mình màu áo trắng – xanh. Sân El Monumental chật kín khán giả, tới mức tràn xuống sát hàng rào. Họ hát vang khi các thành viên của La Albiceleste bước ra khỏi đường hầm. Ngoài ra, những huyền thoại của đất nước Argentina, cũng như toàn bộ đội hình vô địch World Cup 2022 đều có mặt trên khán đài – họ có mặt, để cổ vũ cho khúc hát cuối đến từ người thủ quân của mình.

Trận đấu gặp Benin là khúc hát cuối cùng của Leo với Argentina (Ảnh: AFA)

Người ta cũng bắt gặp cảnh M10 rơi nước mắt trên đường cùng toàn đội hành quân tới địa điểm thi đấu. Anh khóc, và cả Scaloni cũng có những giọt nước mắt của riêng mình. Người đàn anh sát cánh khi Messi dự kì World Cup đầu tiên, và là người thầy đưa Messi chạm tay tới đỉnh cao tối thượng của sự nghiệp, bị ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc bản thân mắt đỏ hoe trong giây phút quốc ca đất nước Nam Mỹ vang lên. Chắc hẳn, ai ai trước những khoảnh khắc như thế, cũng có những sự xúc động riêng, đặc biệt là một người vốn nổi tiếng mau nước mắt như Scaloni.

Messi tận hưởng trong lần cuối cùng khoác áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: AFA)

Trước khi trận đấu bắt đầu, ban tổ chức cũng đã dày công điểm lại những cột mốc của M10, từ những lần đầu anh khoác lên mình màu áo của La Albiceleste cho tới những vinh quang anh giành được cùng đội tuyển: 2 chiếc cúp Copa America 2021 và 2024, cùng mốc son chói lọi tại Qatar 2022. Một chiếc áo số 10 khổng lồ cũng được kéo tới sân, cùng dòng chữ “gracias” (cảm ơn) và số 10 được cách điệu theo hình ảnh sừng dê, tượng trưng cho sự vĩ đại của cầu thủ 39 tuổi. Các cầu thủ Benin cũng có cách của riêng mình để tri ân tới đội trưởng của Argentina, khi tại màn trao cờ lưu niệm, đội trưởng của Benin đã đích thân trao tặng cho Messi một bức tượng nhỏ - một cử chỉ đong đầy thành ý của đại diện tới từ châu Phi.

Một chiếc Ferrari đã cũ, thế nhưng nó vẫn là một chiếc Ferrari, và vẫn mang trong mình một đẳng cấp khó có thể so bì. M10 đã 39 tuổi, và ở trận đấu cuối cùng cho đội tuyển, anh vẫn có cho mình 2 kiến tạo, và 1 bàn thắng trên chấm penalty để nâng số bàn thắng cho Argentina lên con số 126. Ở bàn mở tỷ số, quả đá phạt góc của El Pulga tạo điều kiện cho Nicolas Otamendi đệm bóng cận thành tung lưới đối phương, là một món quà chia tay cho người bằng hữu đã gắn bó với anh trên tuyển suốt nhiều năm, bởi đây cũng là trận đấu cuối cùng của Otamendi trong màu áo trắng – xanh, khép lại 17 năm cống hiến. Còn ở bàn thắng thứ 2, khi M10 kiến tạo cho Nico Paz cứa lòng đẳng cấp ghi bàn, đó là một thông điệp về sự tin tưởng trao gửi tới thế hệ đàn em. Nico Paz còn rất trẻ, sinh năm 2004, nhưng đã là trụ cột trong màu áo Como, và là người được kỳ vọng sẽ kế vị chiếc áo số 10 sau khi Leo từ giã. Cuối cùng, anh tự mình bước lên, thực hiện cú Penalty chốt hạ, và để lại dấu ấn cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trận đấu kết thúc bằng màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn, trong đó những thông điệp tới Argentina, Messi như “Gracias Argentina” hay hình ảnh của Leo trong màu áo đội tuyển được phô diễn trên bầu trời Buenos Aires. Người Argentina hát vang, vỗ tay để chào tạm biệt người đội trưởng lần cuối, và giọng hát của Soledad Pastorutti càng khiến cho lễ chia tay của M10 thêm phần ấm cúng. Và sau đó là khoảnh khắc mà rất nhiều người chờ đợi – Lionel Messi nói lời giã từ tới La Albiceleste, trong bài phát biểu của mình, Leo gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên, các đồng đội, nhắc lại những kỉ niệm đẹp nhất trong màu áo tuyển, và bày tỏ sự trân trọng tới màu áo trắng – xanh.

Phía sau anh, Enzo Fernandez, De Paul và Paredes bị ống kính bắt gặp đang bật khóc khi Leo nói lời chia tay. Những người cận vệ đã theo anh tới đỉnh cao năm 2022, giờ đây là những chứng nhân cho sự giã từ của M10, và chính họ cũng sẽ là những cầu nối cho lớp trẻ tiến lên, như Franco Mastantuono hay Thiago Almanda, bởi tre già thì măng mọc, và khi Messi đã hoàn thành sứ mệnh với Argentina, anh lùi lại để một lứa tài năng trẻ có thể vươn lên, thay chân anh trở thành trụ cột, và những biểu tượng mới của bóng đá Nam Mỹ cũng như bóng đá thế giới, như cách mà năm xưa anh cũng đã bước lên, để những Aimar, Riquelme, Zanetti có thể nghỉ ngơi.

Tạm biệt, Leo!