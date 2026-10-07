Sao nhập tịch lập công, CLB Công an TP HCM hòa đáng tiếc ở cúp C1 Đông Nam Á

Tối 7-10, CLB Công an TP HCM có trận ra mắt C1 Đông Nam Á với chuyến làm khách của Ratchaburi. Hai đội thi đấu giằng co và không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, đội khách duy trì sức ép và cuối cùng phá vỡ thế bế tắc ở phút 50. Olaha Mạnh Đức nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút trái phá. Bóng đi với lực rất mạnh, găm thẳng vào góc chữ A khiến thủ môn Ratchaburi không có cơ hội cản phá.

Olaha Mạnh Đức lập công, CLB Công an TP HCM hòa đáng tiếc ở cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: CATP HCM)

Bàn thắng rất có ý nghĩa với tiền vệ này khi anh có quốc tịch Việt Nam cách đây không lâu.

Bị dẫn bàn, Ratchaburi buộc phải đẩy cao đội hình. Phút 66, đội chủ nhà tưởng như đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Bruno Mendes bật cao đánh đầu tung lưới Patrik Lê Giang.

Tuy nhiên, niềm vui của Ratchaburi không kéo dài. Sau khi VAR vào cuộc, trọng tài xác định Bruno Mendes đã rơi vào thế việt vị.

Những phút tiếp theo, đội khách tổ chức phòng ngự tương đối tốt và tưởng như đã có thể rời Thái Lan với chiến thắng. Đúng phút bù giờ thứ 3, Allardyce có mặt đúng lúc trong tình huống lộn xộn nơi vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

CLB Công an TP HCM không còn đủ thời gian để tìm kiếm bàn thắng quyết định và chấp nhận chia điểm trong trận mở màn. Dù tiếc nuối nhưng với 1 điểm, đội bóng này đã có khởi đầu không tệ ở sân chơi khu vực, nơi họ lần đầu tiên góp mặt.