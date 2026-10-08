Tin thể thao (8-10): Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, Messi viết tâm thư chia tay Argentina

Messi viết tâm thư xúc động sau ngày chia tay Argentina

Một ngày sau trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina, Lionel Messi gửi tới người hâm mộ bức tâm thư xúc động, khép lại hành trình 20 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Messi thừa nhận anh đã rất nhớ cảm giác khoác lên mình chiếc áo xanh trắng trong trận đấu cuối cùng. Siêu sao 39 tuổi cho biết đây là một hành trình tuyệt vời, trải qua nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn, đồng thời khẳng định mỗi bước đi của mình đều rất xứng đáng.

Trong tâm thư, Messi dành lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng đội, các huấn luyện viên và những câu lạc bộ từng tạo điều kiện để anh trở về phục vụ đội tuyển. Đặc biệt, anh nhắc tới Diego Maradona và tin rằng huyền thoại Argentina vẫn luôn dõi theo, giúp đỡ đội tuyển từ trên thiên đường.

Messi cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ và khẳng định Argentina sẽ luôn là một phần không thể tách rời trong cuộc đời anh. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo đã để lại bình luận dưới bài viết, dành sự tôn trọng cho những gì Messi đạt được cùng đội tuyển Argentina.

Messi viết tâm thư chia tay Argentina. Ảnh: Getty

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới

Theo Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam đứng thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm, thứ 17 châu Á và thứ 2 Đông Nam Á. Với thành tích thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,73 điểm. Tuy nhiên, với việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng không đạt kết quả thuận lợi cũng đã giúp đội tuyển Việt Nam không bị rơi khỏi top 100. Khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm bám đuổi phía sau như Tajikistan (1.218,88 điểm) hay Luxembourg (1.218,80 điểm) vẫn ở mức an toàn.

Trong khi đó, Thái Lan tăng một bậc lên hạng 93 thế giới (1.251,42 điểm), xếp thứ 14 châu Á và tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, còn Indonesia cũng tăng 2 bậc, vươn lên vị trí 116 thế giới và xếp thứ 3 Đông Nam Á.

Theo lịch trình đã ấn định, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 9 đến 17-11-2026 để thi đấu 2 trận giao hữu FIFA Days gặp Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Những trận giao hữu này cũng là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tích lũy điểm số, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tin thể thao, đội tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng thế giới. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Giám đốc thể thao Laurence Stewart sẽ rời Chelsea

Dù còn hợp đồng đến năm 2031, nhưng giám đốc thể thao Laurence Stewart sẽ rời Chelsea theo thỏa thuận giữa 2 bên. Theo tờ Daily Mail (Anh), không có bất kỳ mâu thuẫn nội bộ nào và đây đơn thuần là một bước thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo thể thao của Chelsea.

Do chưa định ngày rời Chelsea, nên ông vẫn có thể xuất hiện trên khán đài ở một số trận đấu trong thời gian tới. "The Blues" sẽ tiếp đón Bournemouth tại Stamford Bridge vào thứ Bảy này.

Bayern Munich theo đuổi thần đồng JJ Gabriel

Theo The Times, Bayern Munich đã gặp gỡ đại diện của JJ Gabriel. Huấn luyện viên Vincent Kompany rất ngưỡng mộ cầu thủ 16 tuổi và đội bóng Đức này đang tìm cách thuyết phục tài năng trẻ của MU bằng dự án tập trung vào sự phát triển của anh, đồng thời mở ra khả năng nhanh chóng được đôn lên đội một.

Tuy nhiên, vấn đề tài chính đang trở thành rào cản lớn đối với Bayern Munich. Đội bóng Đức hiện chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về mức lương của JJ Gabriel, được cho là ở mức 7 chữ số, tương đương ít nhất 1 triệu euro mỗi năm.

Bayern Munich theo đuổi thần đồng JJ Gabriel của MU. Ảnh: Getty

Harry Kane được khen giỏi hơn Ronaldo về khả năng dứt điểm

Trợ lý của huấn luyện viên ở đội tuyển Anh Anthony Barry nhận định Harry Kane chính là tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt nhất mà ông từng làm việc cùng. Đáng chú ý, vị chuyên gia này có nhiều năm làm trợ lý huấn luyện viên tại Chelsea, đội tuyển Bỉ, Bayern Munich và cả đội tuyển Bồ Đào Nha, nơi ông sát cánh cùng Cristiano Rnoaldo.

Anthony Barry chia sẻ: "Harry Kane là tiền đạo xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng, giỏi hơn tất cả những tiền đạo ghi bàn giỏi nhất mà tôi từng huấn luyện. Ronaldo và tất cả những cầu thủ đó. Bạn nói đó là điều phi thường nhưng tôi cho rằng đó chỉ là điều bình thường so với Harry".

Man City có nguy cơ bị UEFA cấm dự Champions League

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang theo dõi quá trình Man City kháng cáo phán quyết của Ngoại hạng Anh và chờ vụ việc kết thúc trước khi xem xét khả năng cấm câu lạc bộ dự Champions League.

Theo kênh Sky Sports, các vi phạm mà Man City bị kết luận liên quan cả quy định của Ngoại hạng Anh lẫn UEFA. Theo phán quyết của Ủy ban độc lập Ngoại hạng Anh, chủ sở hữu Man City đã bơm 830 triệu bảng (1,1 tỷ USD) vào câu lạc bộ trong 9 mùa giải nhưng được ngụy trang dưới dạng doanh thu tài trợ. Cách làm này bị kết luận là một phần của cơ chế tài trợ trá hình, làm tăng doanh thu trên sổ sách.

Quy định tài chính của UEFA thời điểm đó yêu cầu các câu lạc bộ phải đáp ứng nguyên tắc cân bằng thu chi, về cơ bản giới hạn mức chi tiêu dựa trên nguồn thu hợp lệ.

Nhưng Man City cho rằng phán quyết có những sai sót quan trọng về luật, nguyên tắc và sự thật, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi các cơ chế kháng cáo.

Man City ăn mừng Cup FA trên sân Wembley, Anh. Ảnh: Reuters

Ban tổ chức ASIAD 2026 chỉ trích đội teqball Thái Lan

Thống đốc tỉnh Aichi kiêm Trưởng Ban tổ chức ASIAD 2026 Hideaki Omura cho rằng đội teqball Thái Lan kêu ca thiếu đồ ăn chỉ để "câu view" và hy vọng họ không trở lại Nhật Bản.

Trong họp báo thường kỳ về ASIAD 2026, ông Hideaki Omura đã trực tiếp đề cập đến một bài đăng trên mạng xã hội của một thành viên đội tuyển teqball Thái Lan. Người này phàn nàn về việc chỉ được phục vụ cơm và một món rau và thịt. Sự việc sau đó được lan truyền rộng rãi khiến Ban tổ chức ASIAD 2026 chịu nhiều chỉ trích.

Tuy nhiên, Thống đốc Omura khẳng định đây là thông tin không đầy đủ. Theo đó, Liên đoàn teqball thế giới chịu mọi trách nhiệm tổ chức, bao gồm ăn uống và chỗ ở cho các đoàn tham dự ASIAD 2026. Điều này vốn đã được làm rõ vào ngày 22-9, tức hai ngày sau khi môn teqball khép lại.