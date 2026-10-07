Messi toả sáng, giúp Argentina thắng đậm Benin trong ngày chia tay

Messi ăn mừng sau bàn thắng

Lionel Messi đã có màn chia tay đội tuyển Argentina đầy trọn vẹn và cảm xúc khi dẫn dắt đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước Benin trong trận giao hữu diễn ra vào sáng 7.10 (giờ Việt Nam) tại sân vận động El Monumental.

Trước giờ bóng lăn, đội khách đã tặng Messi một bức tượng lưu niệm, đồng thời BTC tạm dừng trận đấu ở phút thứ 10 để người hâm mộ trên sân đồng loạt đứng dậy vỗ tay, hòa cùng màn pháo hoa rực sáng tri ân chặng đường huyền thoại của siêu sao này.

Vào trận đấu, dù tạo ra sức ép lớn và liên tục uy hiếp khung thành đối phương trong hiệp một với các tình huống dứt điểm của Messi hay pha bóng ngon ăn do Lautaro Martinez kiến tạo, Argentina vẫn gặp khó trước hàng thủ tập trung của Benin và đành rời sân tạm hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Thế bế tắc được đội chủ nhà phá vỡ ngay đầu hiệp hai. Phút 48, xuất phát từ quả phạt góc do Messi thực hiện, trung vệ Nicolas Otamendi băng vào dứt điểm nối chuẩn xác ở cự ly gần để khai thông thế bế tắc, đưa Argentina vượt lên dẫn trước 1-0.

Đà hưng phấn giúp đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 61, Messi thực hiện đường kiến tạo để cầu thủ vào sân thay người Nico Paz tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Albiceleste.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đến ở phút 68 khi Agustin Giay bị hậu vệ Benin phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, Messi dứt điểm quyết đoán vào góc cao bên phải khung thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Giữ vững cách biệt đến tiếng còi mãn cuộc, Argentina khép lại đêm thi đấu đáng nhớ tại El Monumental bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục, trong đó Messi góp dấu giày trong cả ba bàn thắng để hoàn tất màn chia tay đội tuyển quốc gia không thể hoàn hảo hơn.