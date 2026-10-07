Có nhiều cách để nói về Lionel Messi trong ngày chia tay tuyển Argentina. Người ta có thể nhắc số trận, số bàn thắng, World Cup hay hai chức vô địch Copa America. Nhưng khi những người từng chơi cùng, đối đầu hoặc theo dõi anh suốt nhiều năm lên tiếng, câu chuyện lại đi xa hơn những con số.

Neymar không nói về Quả bóng Vàng hay kỷ lục. Cầu thủ Brazil cho rằng không chỉ Argentina, mà cả thế giới bóng đá nên cảm ơn Messi vì những gì anh đã mang lại. Với Neymar, điều đáng nhớ là Messi khiến anh yêu bóng đá nhiều hơn.

Rodrigo De Paul nhìn Messi từ một góc khác. Tiền vệ Argentina từng chia sẻ rằng người đội trưởng không chỉ giúp anh trưởng thành trên sân cỏ, mà còn khiến anh trở thành một người tốt hơn, một người cha tốt hơn và một người bạn tốt hơn.

Angel Di Maria, người đồng hành với Messi qua gần như toàn bộ những năm tháng khó khăn lẫn vinh quang ở đội tuyển, cũng không cần những lời dài dòng. Điều anh muốn làm là biết ơn Messi suốt đời.

Những chia sẻ ấy phần nào cho thấy vì sao ngày chia tay của Messi không đơn thuần là lễ tổng kết một sự nghiệp nhiều danh hiệu.

Người giúp đồng đội trở nên tốt hơn

Một cầu thủ lớn có thể giúp đội bóng thắng nhiều trận. Nhưng ảnh hưởng của Messi với những người chơi bên cạnh còn nằm ở cách anh nâng tiêu chuẩn của cả tập thể.

Sergio Aguero hiểu điều này hơn nhiều người. Hai người ở cùng phòng từ thời tuyển trẻ, cùng trải qua những thất bại liên tiếp và cả giai đoạn Messi phải chịu rất nhiều áp lực khi chưa thể mang danh hiệu lớn về cho Argentina.

Aguero từng kể anh hiểu Messi đã chịu đựng thế nào trong những năm đội tuyển liên tục thất bại ở các trận chung kết. Vì vậy, Copa America 2021 rồi World Cup 2022 không chỉ là những chiếc cúp, mà còn giúp Messi khép lại một hành trình từng có rất nhiều hoài nghi.

Cựu tiền đạo Man City cũng đặc biệt ấn tượng với việc Messi vẫn thi đấu đỉnh cao khi đã bước sang tuổi 39. Aguero thừa nhận bản thân bắt đầu cảm thấy khó khăn từ khoảng 31 tuổi, trong khi Messi nhiều năm sau vẫn có thể rê bóng, xử lý và thi đấu ở cường độ cao tại World Cup.

Rodrigo De Paul cho rằng Messi không chỉ giúp anh tiến bộ trong bóng đá, mà còn ảnh hưởng tới cách anh trưởng thành ngoài sân cỏ.

Juan Roman Riquelme lại đặt câu hỏi đơn giản hơn: Argentina còn có thể đòi hỏi điều gì ở Messi, khi anh gần như đã thực hiện mọi giấc mơ của bản thân lẫn người hâm mộ quê nhà?

Câu hỏi ấy đáng chú ý bởi trong phần lớn sự nghiệp quốc tế, Messi luôn phải sống với cảm giác mình cần làm thêm một điều gì đó. Anh ghi bàn nhưng vẫn bị so với Diego Maradona. Anh đưa Argentina vào chung kết nhưng bị nhắc về những lần thất bại. Khi giành Copa America, World Cup lại trở thành mục tiêu cuối cùng. Sau cùng, Messi cũng hoàn thành nó.

Đến ngày chia tay, câu hỏi không còn là Messi còn thiếu gì với Argentina, mà là bóng đá Argentina đã nhận được gì từ anh.

Di sản không chỉ nằm ở những chiếc cúp

Nhà báo Argentina Sergio Levinsky từng mô tả mối quan hệ giữa Messi và quê hương như một tình yêu được xây dựng qua thời gian. Maradona được người Argentina đón nhận gần như ngay lập tức, còn Messi phải trải qua một hành trình dài hơn để thực sự tìm được vị trí tương tự trong lòng người hâm mộ.

Cách nhìn này giúp câu chuyện về Messi vượt ra ngoài World Cup 2022. Giá trị của anh không chỉ nằm ở việc cuối cùng cũng vô địch thế giới, mà còn ở khả năng duy trì đẳng cấp qua hơn hai thập niên bóng đá thay đổi liên tục.

Từ một cậu bé rời Rosario sang Barcelona, Messi trở thành điểm tựa của thế hệ De Paul, Emiliano Martinez, Enzo Fernandez, Julian Alvarez và nhiều cầu thủ còn rất trẻ khi anh đã khoác áo tuyển Argentina.

Sergio Aguero từng chứng kiến Messi trải qua cả những năm tháng khó khăn lẫn thời kỳ thành công nhất cùng tuyển Argentina.

HLV Lionel Scaloni cũng cho rằng Argentina rồi sẽ tiếp tục mà không có Messi, nhưng cảm giác anh tạo ra trên sân rất khó thay thế. Theo Scaloni, ảnh hưởng của Messi không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở những gì anh truyền tới đồng đội, đối thủ và người hâm mộ.

Có lẽ vì thế, lời của De Paul mang nhiều ý nghĩa hơn một bảng thống kê. Messi không chỉ giúp Argentina chiến thắng, mà còn để lại ảnh hưởng lên những người ở gần anh mỗi ngày.

Những chiếc cúp rồi sẽ có người khác nâng. Kỷ lục cũng có thể bị phá. Argentina sẽ tiếp tục tìm một số 10 mới và xây dựng một đội tuyển cho thời kỳ hậu Messi.

Nhưng những gì Neymar, Aguero, Di Maria, De Paul hay Riquelme nói cho thấy phần di sản khó thay thế nhất không nằm trên bảng tỷ số. Nó nằm ở cách Messi khiến đồng đội tin tưởng hơn, khiến đối thủ tôn trọng và khiến cả một thế hệ yêu bóng đá theo cách khác.

Trong ngày anh rời tuyển Argentina, có lẽ hai từ phù hợp nhất vẫn rất đơn giản: Cảm ơn, Messi.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.