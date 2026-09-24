Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng chiêu đặt cọc thuê phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Hoàng Vũ, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Ngô Hoàng Vũ tại cơ quan công an Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Theo điều tra bước đầu, Vũ sử dụng nhiều tài khoản Facebook không có thông tin thật, lấy hình ảnh phòng trọ của người khác rồi đăng bài cho thuê tại các hội, nhóm trên mạng xã hội ở nhiều địa phương.

Khi có người liên hệ, Vũ tạo lòng tin và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Sau khi nhận tiền, người này chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 20/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của chị H.H.N. về việc bị lừa 2 triệu đồng khi đặt cọc thuê phòng qua mạng xã hội.

Từ tin báo trên, lực lượng công an phối hợp xác minh, truy xét. Đến ngày 31/8/2026, cơ quan chức năng xác định Ngô Hoàng Vũ là người thực hiện hành vi.

Mở rộng điều tra, công an bước đầu xác định Vũ liên quan đến hơn 100 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người có nhu cầu thuê trọ nên trực tiếp kiểm tra phòng, xác minh thông tin người cho thuê trước khi chuyển tiền. Đặc biệt, cần cảnh giác với các trường hợp liên tục thúc giục đặt cọc để “giữ phòng” hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản không rõ mối quan hệ với bên cho thuê.