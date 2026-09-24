Đường dây buôn lậu 900 tỷ và vận chuyển 500 triệu USD ra nước ngoài

Cuối giờ chiều 24/9, tại TAND TP Hà Nội, thẩm phán Lê Quang Chiều, chủ tọa phiên tòa đã tuyên án sơ thẩm đối với hai chị em bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982), Trần Thị Nga (SN 1977) và 10 bị cáo khác về các tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Buôn lậu, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Trốn thuế.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX xử phạt bị cáo Trần Thế Mạnh 24 năm tù về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chị gái bị cáo Mạnh, Trần Thị Nga bị xử phạt 16 năm tù về các tội buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo còn lại bị xử phạt từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 12 năm tù theo các tội danh bị truy tố.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, chế độ quản lý xuất nhập khẩu, ngoại hối. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm bằng hình phạt tù có thời hạn tướng xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Khi lượng hình, HĐXX áp dụng nguyên tắc phân hóa và cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Nghiêm trị đối với người chủ, cầm đầu, thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm; khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội, người phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng.

HĐXX xem xét toàn diện về nhân thân; nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội; vai trò của từng bị cáo; mức độ gây thiệt hại và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự để lượng hình cho phù hợp.

Bị cáo Trần Thế Mạnh là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện cùng lúc nhiều tội phạm trong đó có tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là tội đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Thị Nga là người giúp sức tích cực nhất cho bị cáo Trần Thế Mạnh thực hiện cùng lúc 2 tội phạm trong đó có tội Buôn lậu là tội đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng. Bị cáo là người hưởng lợi lớn.

Đối với một số bị cáo có vai trò thấp; chỉ là người giúp sức; làm theo sự chỉ đạo của cấp trên; tích cực khắc phục hậu quả chung của vụ án nên HĐXX đã cân nhắc nhẹ mức hình phạt với họ.

Hơn 12.000 tỷ đồng đã bị vận chuyển trái phép qua biên giới. Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 – 2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Hai chị em bị cáo Mạnh và Nga sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các bị cáo làm giả tổng cộng 376 giấy tờ để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng giá trị hơn 4,1 triệu USD, tương đương gần 98 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn giúp sức cho bị cáo Đặng Thu Hiền nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ với giá trị hàng hóa buôn lậu là hơn 806 tỷ đồng. Tổng cộng, giá trị hàng hóa buôn lậu của Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga là 904 tỷ đồng.

Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ 2021-2023, Trần Thế Mạnh là chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc.

Từ đó, hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép 519 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng sang Trung Quốc.