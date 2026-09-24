Công an mời 2 người phát tán hình ảnh vụ chặn ô tô ở Thái Nguyên lên làm việc

Rủi ro pháp lý việc livestream vụ chặn ô tô ở Thái Nguyên

Như Văn Hóa đã thông tin, khoảng 22h ngày 23.9, một phụ nữ chặn chiếc ô tô tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), bên trong có một nam và một nữ.

Sự việc nhanh chóng thu hút người dân xung quanh, nhiều người dùng điện thoại quay phim, livestream và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, có thời điểm đám đông quây kín chiếc ô tô.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vận động người dân không tiếp tục tập trung đông người.

Video hiện trường vụ người dân quây kín ô tô quay phim, livestream gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua

Sau đó, đám đông được giải tán, giao thông tại khu vực trở lại bình thường, những người liên quan được đưa về trụ sở công an để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do ghen tuông tình ái. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Khi sự việc xảy ra, nhiều người có mặt tại hiện trường đã dùng điện thoại quay video, livestream và đăng tải hình ảnh lên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngày 24.9, Công an tỉnh Thái Nguyên mời anh D.A.T. (SN 2006, trú tại phường Tích Lương) và chị N.T.T.D. (SN 1991, trú tại phường Phan Đình Phùng) đến làm việc để xác minh việc đăng tải video liên quan vụ chặn ô tô tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, cả hai trường hợp đã nhận thức được hành vi của mình. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Người đăng video vụ chặn xe ô tô ở chân cầu vượt Bắc Sơn bị công an mời lên làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Từ vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, không livestream, bình luận hoặc đưa ra thông tin thiếu căn cứ khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Người dân cũng được khuyến cáo không chia sẻ, đăng tải lại hình ảnh, video hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đời tư, danh dự, nhân phẩm và dữ liệu cá nhân của người khác.

Cơ quan công an lưu ý, việc tự ý quay, chụp, đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh, địa chỉ hoặc tài khoản mạng xã hội của người khác khi chưa được phép có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Khi phát hiện vụ việc bất thường, người dân cần giữ bình tĩnh, bảo đảm an toàn, không tụ tập gây mất an ninh trật tự và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.