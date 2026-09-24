Lộ diện những 'cánh tay đắc lực' thổi phồng dự án ảo tại Công ty Hiền Khiêm

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) và các địa phương có liên quan, Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1971) và Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1991), cùng trú tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Quyên và Nguyễn Văn Quỳnh - Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Theo tài liệu điều tra xác định, các đối tượng này có vai trò giúp sức tích cực cho các đối tượng thuộc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, để bán các lô đất thuộc nhiều dự án không có thật, dự án không phải do Công ty Hiền Khiêm là chủ đầu tư, gây thiệt hại cho người dân với số tiền lớn.

Trước đó, ngày 7/11/2025, Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (SN 1989) và Nguyễn Thị Phương (SN 1988), là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm qua các thời kỳ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.