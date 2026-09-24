Điều tra vụ hàng trăm người tụ tập livestream một chiếc ô tô ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng khẩn trương xác minh, làm rõ bản chất vụ việc một chiếc ô tô bị đám đông tụ tập bao vây, quay phim và phát trực tiếp (livestream) lên các nền tảng mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ việc xảy ra vào tối 23/9/2026 tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (thuộc tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến vây quanh một chiếc xe ô tô. Nhiều người liên tục sử dụng điện thoại thông minh để quay video, livestream và chia sẻ rầm rộ lên mạng xã hội với các suy đoán cho rằng nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hình ảnh vụ việc hàng trăm người tụ tập livestream một chiếc ô tô ở Thái Nguyên. Ảnh: Cục An ninh mạng

Việc tụ tập đông người cùng sự lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và làm mất an ninh, trật tự tại khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã lập tức triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để giải tán đám đông, đồng thời đưa các cá nhân liên quan về trụ sở công an để tiến hành làm việc, lấy lời khai.

Hiện nguyên nhân chi tiết cũng như các tình tiết cụ thể của vụ việc chưa được công bố do đang trong quá trình điều tra. Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết sẽ phát đi thông báo chính thức ngay sau khi có kết quả xác minh đầy đủ.

Để bảo đảm tính thượng tôn pháp luật và giữ gìn trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không tụ tập đông người, không quay phim, livestream, chia sẻ hoặc đưa ra các bình luận mang tính suy đoán, dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng.

Không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, video clip, thông tin nhận diện hoặc dữ liệu cá nhân của những người liên quan khi chưa được sự cho phép, tránh vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Các trường hợp cố tình phát tán thông tin sai sự thật, gây rối trật tự công cộng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên không gian mạng sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.